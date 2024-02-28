Милонов предложил ввести запрет на продажу военной формы через интернет

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Он отметил, что в настоящее время можно легко приобрести любую униформу и снаряжение силовых ведомств через интернет, пишет RT.
В продаже доступны современные полицейские костюмы, служебные значки, специальное оборудование и другие предметы, связанные с работой правоохранительных органов, рассказал Милонов. Он считает, что такая доступность и отсутствие контроля при продаже униформы и других предметов, связанных с работой полиции и других силовых органов, представляют опасность для общества.