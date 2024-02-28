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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:31

Милонов предложил ввести запрет на продажу военной формы через интернет

28 февраля 2024, 06:29
Предложение депутата Виталия Милонова обсудить запрет на продажу через интернет всех предметов, связанных с работой силовых служб, если они не имеют коллекционной или исторической ценности, было направлено в кабинет министра торговли Дениса Мантурова.

Он отметил, что в настоящее время можно легко приобрести любую униформу и снаряжение силовых ведомств через интернет, пишет RT.

В продаже доступны современные полицейские костюмы, служебные значки, специальное оборудование и другие предметы, связанные с работой правоохранительных органов, рассказал Милонов. Он считает, что такая доступность и отсутствие контроля при продаже униформы и других предметов, связанных с работой полиции и других силовых органов, представляют опасность для общества.

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