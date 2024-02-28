Милонов предложил ввести запрет на продажу военной формы через интернет

В продаже доступны современные полицейские костюмы, служебные значки, специальное оборудование и другие предметы, связанные с работой правоохранительных органов, рассказал Милонов. Он считает, что такая доступность и отсутствие контроля при продаже униформы и других предметов, связанных с работой полиции и других силовых органов, представляют опасность для общества.