Подвиг врача: Дора Ломова и ее боевой путь в ростовском партизанском отряде Югова

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Вот поэтому мне хочется рассказать о ростовском враче, настоящем герое, члене ростовского партизанского отряда Югова. Речь пойдет о Доре Павловне Ломовой, которая в годы Великой Отечественной войны работала главным врачом поликлиники № 1 в Ростове-на-Дону. Эта поликлиника находится на Сельмаше, об этом лечебном заведении, пожалуй, знают все ростовчане. Но, к сожалению, мало кто сегодня помнит, что этой поликлиникой руководила поистине героическая женщина Дора Павловна Ломова.
Когда-то о жизни и судьбе Доры Павловны писал «Вечерний Ростов». Дело в том, что ростовский краевед С. Шелобод работал с документами Ростовского подпольного партизанского отряда имени Сталина (командир М. М. Трифонов-Югов) и обнаружил «Боевую биографию» Доры Павловны Ломовой. Об этом «Вечерка» рассказала своим читателям. Многих биография Ломовой сильно впечатлила.
При изучении архивных материалов было выяснено, что в июле 1942 года в поликлинику к Доре Павловне пришли товарищи из особого отдела Южного фронта. Офицеры попросили известного в городе доктора, если она не сможет выехать из Ростова, остаться и помогать Красной армии. Дора Павловна пообещала нашим офицерам сделать все, что в ее силах, для Родины.
Другими словами, Ломовой надо было помогать нашим партизанам как врачу и как организатору здравоохранения.
Дора Павловна в своем отчете-биографии писала: «В период оккупации города в сентябре 1942 года на квартире знакомого тов. Пача К.М. (он был расстрелян с сыном 16 лет немцами, как заложники) на поселке 1-м Орджоникидзе Сталинского района я познакомилась с тов. Юговым Михаилом. О тов. Югове я слышала еще в начале войны от его родственника т. Пача К.М., оказалось, что тов. Югов − командир партизанского отряда».
Дора Павловна Ломова не только вступила в партизанский отряд Югова, а стала первым членом этого отряда!
Ломова вспоминала: «Работа моя в партизанском отряде заключалась в следующем: по договоренности с тов. Юговым я должна была лечить всех партизан отряда, как в поликлинике, так и на дому».
Дора Павловна выдавала справки партизанам о якобы имеющейся у них инвалидности. Все это позволяло им легально оставаться в Ростове. Но не только. Своими справками о наличии тех или иных болезней она спасла сотни ростовчан от того, чтобы их угнали на работы в Германию.
Она вспоминала также: «Еще по заданию тов. Югова мною выдавались временные справки о болезни гражданам, мобилизованным бургомистерством для рытья окопов и других оборонных мероприятий».
Дора Павловна делала, пожалуй, невозможное.
«Партизан, работающих в помещениях бургомистерства, без данных к освобождению снимала с работы по больничному листу. Все это делалось тогда, когда партизан должен был выполнять какое-либо задание отряда и быть свободным от работы».
Более того, Дора Павловна устраивала партизан Югова к себе на работу в поликлинику, придумывала им должности.
«Пользуясь административным положением (при оккупации работала тоже главным врачом поликлиники), кроме лечебной и другой врачебной работы, я выдавала фиктивные справки партизанам о том, что якобы они состояли у меня в поликлинике в какой-либо должности. Так, например, мною была выдана первая справка в первые же дни моей работы в партизанском отряде лично тов. Югову: якобы Югов состоял у меня в должности секретаря. После тов. Югов говорил мне, что эта справка была первая для права жительства в Ростове. Лечпому отряда выдавалась справка, якобы он работает у меня врачом, и другим тов. выдавались такие справки».
Отмечу особо, что свои воспоминания, а точнее сказать, отчет Ломова писала для органов безопасности. Этот отчет она подписала так: «Ломова Дора Павловна. Главный врач поликлиники № 1 Сталинского района города Ростова, Сельмаш».
Дело в том, что Первомайский район тогда носил имя Иосифа Виссарионовича Сталина. В 1961 году Сталинский район Ростова был переименован в Первомайский.
Я убежден в том, что Дора Павловна была настоящим героем. Ведь она могла уйти из Ростова, а не подвергать опасности свою жизнь и жизнь своих близких. Думаю, никому не надо объяснять, как сильно рисковала эта женщина.
Конечно, у Ломовой были помощники среди врачей и медицинских сестер поликлиники. Об этом она пишет сама так:
«Офицеры в беседе предложили мне, что если я в период оккупации Ростова почему-либо не смогу выехать из города, то я должна буду помогать Красной армии. Я обещала товарищам, не жалея жизни, работать только для Родины. Одновременно товарищи предложили мне выделить для этой работы других товарищей из медработников − желательно из врачей, преданных патриотов нашей Родины. Мною были выделены врачи т. Атаманова Ольга Васильевна (сейчас в армии) и т. Пчельникова Евгения Ильинична − сейчас работает врачом в одном из районов Ростовской области».
Считаю, что фамилии этих героических докторов мы и наши потомки должны помнить всегда.
Отважные женщины-доктора лечили наших партизан тайно, на квартирах. И не только лечили, но, как я уже писал, выдавали им различные медицинские справки.
«Через инвалидную комиссию мною был проведен комиссар дивизии тов. Хомутов, вырученный отрядом из немецкого лагеря военнопленных. Тов. Хомутова я как врач наблюдала на квартире у тов. Латошниковой, награжденной за партизанскую работу».
Повторю еще раз, герои жили среди нас. Причем жили так, словно ничего такого великого и не совершали. А мы не задумывались, за что и когда получали эти люди свои боевые награды.
И все-таки замечательно, когда находятся люди, которые бережно хранят память о героях. В этой связи не могу не сказать слова благодарности известному ростовскому доктору Борису Георгиевичу Тер-Григорьянцу, который, работая главным врачом городской поликлиники № 1, провел большую исследовательскую работу и установил памятную доску Доре Павловне Ломовой на лечебном учреждении.
С моей точки зрения, Дора Павловна Ломова показала своим жизненным примером, что при любых обстоятельствах можно оставаться Человеком с большой буквы. Она заслуживает не только доброй памяти, но еще и того, чтобы в Ростове появилась улица, названная в честь нее. А почему нет? В честь кого еще называть улицы в новых микрорайонах города, как не в честь героев?
Георгий Багдыков