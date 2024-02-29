Подвиг врача: Дора Ломова и ее боевой путь в ростовском партизанском отряде Югова

«Пользуясь административным положением (при оккупации работала тоже главным врачом поликлиники), кроме лечебной и другой врачебной работы, я выдавала фиктивные справки партизанам о том, что якобы они состояли у меня в поликлинике в какой-либо должности. Так, например, мною была выдана первая справка в первые же дни моей работы в партизанском отряде лично тов. Югову: якобы Югов состоял у меня в должности секретаря. После тов. Югов говорил мне, что эта справка была первая для права жительства в Ростове. Лечпому отряда выдавалась справка, якобы он работает у меня врачом, и другим тов. выдавались такие справки».