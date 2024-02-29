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Posted Сегодня, 18:16

Published Сегодня, 18:16

Modified Сегодня, 20:15

Updated Сегодня, 20:15

В Совфеде заявили о наличии плана реализации намеченных Путиным целей

29 февраля 2024, 18:16
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила RT, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию получило положительную реакцию.

Она отметила, что было встречено с большим энтузиазмом, так как вложены значительные средства не только в инфраструктуру, но и поставлены ясные цели для повышения качества. Все вопросы, которые были обсуждены на различных мероприятиях, отразились в послании и получили финансирование и поддержку, пишет RT.

Гумерова подчеркнула, что выводы и замечания президента относительно Единого государственного экзамена (ЕГЭ) понятны и близки. Комитет имеет чёткую позицию по этому вопросу, и хотя ЕГЭ доказал свою эффективность, есть некоторые проблемы, о которых говорил президент. Они готовы предложить свои идеи для улучшения процедуры ЕГЭ.

Гумерова подчеркнула, что уже есть план реализации задач, а также предложения по улучшению законодательства. Она уверена, что все будет успешно осуществлено.

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