В Совфеде заявили о наличии плана реализации намеченных Путиным целей

Она отметила, что было встречено с большим энтузиазмом, так как вложены значительные средства не только в инфраструктуру, но и поставлены ясные цели для повышения качества. Все вопросы, которые были обсуждены на различных мероприятиях, отразились в послании и получили финансирование и поддержку, пишет RT.