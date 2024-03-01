Ростовская область готова к новому полевому сезону

В Ростовской области региональная компания сети «ФосАгро-Дон» за прошлый год увеличила поставки минеральных удобрений на 10%, общий объём продукции почти достиг 300 тыс. тонн, десятая часть этого объема — ЖМУ. Об этом директор «ФосАгро-Дон» Роман Калашников сообщил на форуме Василию Голубеву.



Глава региона ознакомился с планами компании на этот сезон: помимо минеральных удобрений, «ФосАгро-Дон» сосредоточится на продвижении семян отечественного производства.



Василий Голубев назвал обеспечение аграриев отечественными семенами важной задачей для укрепления технологического суверенитета. Особенно это актуально для пропашных культур.



— Мы помогаем аграриям в подборе сортов и гибридов сельхозкультур, локализованных в почвенно-климатических условиях Ростовской области и адаптированных для агротехнологии конкретного хозяйства. По сути, это комплексные технологические решения полного цикла, от агрохимического обследования почв, позволяющего подобрать подходящие семена и технологию минерального питания растений, до цифрового агросопровождения и листовой диагностики для коррекции хода вегетации, — рассказал Роман Калашников.



Агрономическая служба компании тестирует все предлагаемые семена и системы питания в полях для выработки наиболее эффективной стратегии работы. Результатами этой работы компания поделилась с аграриями, когда приняла участие в серии предпосевных семинаров, организованных донским Минсельхозпродом перед началом полевых работ.



Представитель КФХ Палкиной Е. В. Каменского района Алексей Палкин видит в новых решениях, предложенных «ФосАгро-Дон», возможность оптимизировать затраты за счет удобной логистики.



— Мы приобретаем удобрения в «ФосАгро-Дон» уже несколько лет, сейчас изучаем возможность приобретения также средств защиты растений и какие есть предложения по семенам. Комплексная закупка и решения, в сопровождении с рекомендациями такого авторитетного эксперта на рынке, каким выступает эта компания, безусловно, привлекательны, — считает Алексей Палкин.



В этом году он планирует повысить эффективность применения минеральных удобрений за счет перехода на новую технологию полосной почвообработки — стрип-тилл: «Для нашей почвенно-климатической зоны это подходящее решение, при такой технологии я могу вносить сложные удобрения при посеве непосредственно близко к корням, это помогает более продуктивно использовать фосфор для развития корневой системы. А за счет правильной работы со стерней мы рассчитываем достигать более продуктивного использования азота».



Он уточнил, что удобрения на этот год уже закупил, а на выставку приехал также для того, чтобы обсудить поставки уже и на осень.

Ассортимент «ФосАгро-Дон» включает свыше 50 марок удобрений. Исполнительный директор «Агрохолдинг-Дон» Владимир Павлюк посетил на выставке стенд компании, чтобы договориться о поставках новой марки удобрений — водорастворимого аммофоса.



— Мы развиваем семеноводство пропашных культур на капельном орошении. Это позволяет получить семена высокого качества. При капельном поливе корневая система формируется таким образом, что основное внесение удобрений недостаточно эффективно. В то же время внесение в растворенном виде небольших доз фосфорных удобрений позволяет получить значительный эффект, — рассказал Владимир Павлюк.



Он добавил, что водорастворимый аммофос производства «ФосАгро» привлекает тем, что конкурентоспособен по цене на рынке, у него хорошая удобная упаковка, он безопасен в использовании, имеет большой срок хранения и высокие показатели водорастворимости.



Владимир Павлюк рассказал, что их производственные площадки находятся в Ростовской и Волгоградской областях и Ставропольском крае, и логистические возможности сети «ФосАгро-Регион», которая работает на всех этих территориях, тоже представляют для них большой интерес.