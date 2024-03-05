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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Депутаты поздравили жен и матерей участников СВО в музыкальном театре

Депутаты поздравили жен и матерей участников СВО в музыкальном театре

5 марта 2024, 16:05
Фото: Законодательное Собрание РО
Сегодня ростовский музыкальный театр принимал особых гостей — матерей, жен, сестер и дочерей участников специальной военной операции. Встречу инициировала фракция «Единая Россия» областного Законодательного Собрания.
Фото: Законодательное Собрание РО

Депутаты поздравили женщин с наступающим праздником 8 марта, вручили подарки и вместе с ними посмотрели театральный бестселлер — водевиль «Ханума» с одним антрактом.

Елена Вычегжанина и ее дочь Юлия приехали на концерт из Азова, оставив с бабушкой младшего брата. Отец и муж, призванный в ряды защитников по мобилизации, в настоящее время несет службу в Донецкой Народной Республике.

— Мы гордимся нашим папой, но и сильно переживаем, как и за всех участников СВО. Когда есть возможность, мы с ним связываемся, общаемся, но это бывает не часто. За время службы муж приходил в отпуск один раз, и мы рады, что у него была такая возможность, — рассказывает жена участника СВО. — Сегодня мы с дочерью приехали на концерт, организованный партией и депутатами, за что им большое спасибо. Такое событие поднимет нам настроение и добавит праздника в наши будни. В преддверии 8 марта хочу пожелать всем женщинам, чтобы их мужья, папы и братья, вернулись живыми и здоровыми.

У Юлиной одноклассницы папа также мобилизован и тоже служит в рядах вооруженных сил. Девочка присоединилась к поздравлению и добавила, что ей бы очень хотелось, чтобы их папы поскорее вернулись домой.

На праздник в музыкальный театр приехали женщины из различных уголков донского края. Как пояснил председатель донского Законодательного Собрания Александр Ищенко, сегодня по всей территории Ростовской области, в ее городах, в районах и в поселениях поздравляют милых дорогих женщин.

 — Я не погрешу против истины, сказав, что в жизни каждого мужчины определяющую роль играет женщина. И сегодня тысячи мужчин из Ростовской области защищают наше Отечество на линии фронта, они отстаивают интересы нашей страны, — сказал Александр Ищенко. — Самые первые слова поздравлений и уважения мы адресуем матерям наших ребят, их женам и сестрам. Всем тем женщинам, которые воспитали настоящих защитников Отечества, и которым мы просто обязаны поклониться и сказать слова благодарности.

Председатель Законодательного Собрания донского края добавил, что событие в музыкальном театре как нельзя лучше отражает суть праздника. Женщины посмотрели прекрасный спектакль, а мужчины поздравили их с наступающим международным женским днем.

— Весна — это время надежд и пусть сбудутся все самые лучшие надежды наших замечательных женщин, а каждый солдат-защитник будет храним богом, и вернется домой целым и невредимым, — заключил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области.

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