«Звонок из прошлого»: как в Ростове восстанавливают памятные знаки

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Как раз рядом с этим садом располагались пограничные столбы и проходила граница (межа) между двумя городами.
Так уж получилось, что я был именно тем краеведом, который и продвигал эту идею − установки памятного знака в честь объединения двух городов − Ростова и Нахичевани. В те годы я немало писал об этом в газетах «Вечерний Ростов» и «Нахичевань-на-Дону».
К сожалению, то решение городских властей 2008 года так и осталось только решением, которое никто в жизнь не воплотил. Начался финансовый кризис. И у городских властей и ростовских бизнесменов денег не оказалось на установку этого памятника.
Но в тот год меня, как инициатора создания в городе такого мемориала, пригласили в эфир одной ростовской радиостанции, чтобы прокомментировать намечающееся радостное событие − установку памятного мемориала в Нахичевани.
Было очень приятно, что во время прямого эфира звонило много ростовчан, поддерживающих это решение городских властей об установке памятного знака в честь объединения Ростова и Нахичевани. Но больше всего меня тронул звонок, который раздался уже после эфира.
− Георгий, − обратился ко мне ведущий Павел Петров, − тебя к телефону просит какая-то бабуля. Я ей сказал, что эфир закончен, но она все равно хочет поговорить с тобой.
Я взял трубку, представился.
− Здравствуйте, Георгий, − раздался в трубке пожилой голос. − Я вам очень признательна за вашу гражданскую позицию. Я помню еще пограничные столбы с Нахичеванью. Кстати, очень красивые они были. Я ведь родилась за пару лет до отречения от власти Николая Александровича.
− Вы хотите сказать, что родились еще при Николае II? − решил уточнить я.
− Да. Именно так. Мне уже много лет, − ответила старушка, грустно вздохнув, − поэтому и хочу сказать вам спасибо от имени той дореволюционной России за то, что вы помните нашу историю и относитесь к ней с уважением. Считайте, что это был звонок из прошлого века с благодарностью.
После этих слов старушка повесила трубку.
А я потом долго сожалел, что так и не воплотилась тогда замечательная идея установки памятного знака в честь объединения Ростова и Нахичевани. И было у меня какое-то чувство вины перед той бабулей, которая так обрадовалась, узнав, что такой мемориал появится в нашем городе.
Но относительно недавно я вновь вспомнил об этой женщине.
Говорят, мысли могут быть материальны. И если чего-то очень сильно хочешь…
Два памятных знака (указателя) «Ростов − Нахичевань-на-Дону» были установлены в 2022 и 2023 годах на территории парка культуры и отдыха 1 Мая и парка культуры и отдыха имени Вити Черевичкина.
Автору этих строк вместе с друзьями-единомышленниками и при помощи руководства парков все-таки удалось воплотить свою мечту в жизнь.
Когда памятные знаки-указатели были установлены, я мысленно обратился к той незнакомой старушке, звонившей мне на радио и которой уже наверняка нет на свете: «Все-таки не зря вы меня благодарили. Ведь если чего-то хотеть очень сильно, то желание может сбыться. Надо просто в это верить!»
Георгий Багдыков