«Звонок из прошлого»: как в Ростове восстанавливают памятные знаки

− Да. Именно так. Мне уже много лет, − ответила старушка, грустно вздохнув, − поэтому и хочу сказать вам спасибо от имени той дореволюционной России за то, что вы помните нашу историю и относитесь к ней с уважением. Считайте, что это был звонок из прошлого века с благодарностью.