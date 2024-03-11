Александр Ищенко: «Предложения молодых юристов будут реализованы»

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Он открылся научно-практической конференцией, где прозвучало более 200 докладов. На открытии выступили председатель донского парламента Александр Ищенко и сенатор от Ростовской области в Совете Федерации Ирина Рукавишникова.
В одной из аудиторий собрались молодые ученые и специалисты в области юриспруденции. Все они приехали из различных уголков нашего региона, чтобы принять участие в конференции, где лейтмотивом выступило цифровое право и вопросы по развитию цифровизации в России.
Как отметила сенатор от ЗС РО в Совете Федерации Ирина Рукавишникова, предложений было много, но два из них показались наиболее интересными.
— Одно из них касается изменения в законодательстве и связано с понятием или определением искусственного интеллекта, которому студенты попробовали дать свое определение. Второе предложение это непосредственно сам проект, который предложили наши донские ребята. Они самостоятельно разработали на основе искусственного интеллекта программу, которая называется голосовой помощник и эта программа может быть внедрена во Всероссийский портал правового просвещения. Использовать его сможет каждый из нас как навигатор или помощник, который отзывается на голос и достаточно профессионально отвечает на вопросы. Я думаю, что это разработка нуждается в пристальном внимании, поэтому со совей стороны я постараюсь поддержать ребят и передать их новации в Министерство юстиции РФ, потому что именно МинЮст является основным оператором портала правовой помощи, — поделилась Ирина Рукавишникова.
За время конференции прозвучало действительно много предложений от студентов и все пришли к выводу, что в настоящее время искусственный интеллект в работе юриста — незаменимый помощник.
Большинство практиков юриспруденции сегодня обращаются к поисковым системам и анализаторам, способным выдавать по запросу прецеденты из судебной практики. Посредством анализа искусственный интеллект уже подбирает перечень нормативно-правовых актов которые необходимо изучить, чтобы принять решение.
Однако Ирина Рукавишникова уверена, как бы не было перспективно использование ИИ в юриспруденции, необходимо понимать, что за каждым из решений стоит судьба человека, поэтому окончательную ответственность за правильность выбора должен все-таки нести специалист.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что студенты юридических факультетов донских вузов — это своеобразный боевой отряд, способный продуцировать очень интересные идеи и изменения действующего законодательства с развитием новых форм использования юридических прав граждан.
— Вся молодежь сегодня работает в современных электронных системах, используя новейшие технологии и программные продукты. Многие предложения мы воспринимаем и берем в работу. Они позволяют сближать технологии и правотворчество, правоприменение и судебную практику. Это важное сочетание молодости, будущего развития страны, нашего законодательства и правовой системы. Мы ждем от молодых юристов новых идей и новых предложений, и с уверенностью можем сказать, что многие из них будут реализованы, — подчеркнул Александр Ищенко.
Добавим, что в этом году юридический форум в донской столице проходит под эгидой послания президента РФ Владимира Путина: «Новые векторы развития законодательства». А это значит, что завтрашний день страны определяет устремление нынешнего молодого поколения, его становление, его успехи, жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность. Это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжение нашей истории.