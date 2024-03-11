Александр Ищенко: «Предложения молодых юристов будут реализованы»

— Одно из них касается изменения в законодательстве и связано с понятием или определением искусственного интеллекта, которому студенты попробовали дать свое определение. Второе предложение это непосредственно сам проект, который предложили наши донские ребята. Они самостоятельно разработали на основе искусственного интеллекта программу, которая называется голосовой помощник и эта программа может быть внедрена во Всероссийский портал правового просвещения. Использовать его сможет каждый из нас как навигатор или помощник, который отзывается на голос и достаточно профессионально отвечает на вопросы. Я думаю, что это разработка нуждается в пристальном внимании, поэтому со совей стороны я постараюсь поддержать ребят и передать их новации в Министерство юстиции РФ, потому что именно МинЮст является основным оператором портала правовой помощи, — поделилась Ирина Рукавишникова.

За время конференции прозвучало действительно много предложений от студентов и все пришли к выводу, что в настоящее время искусственный интеллект в работе юриста — незаменимый помощник.