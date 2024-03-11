Екатерина Стенякина рассказала о работе донских депутатов в Государственной Думе

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Депутат Государственной Думы от Ростовской области, член фракции «Единая Россия» Екатерина Стенякина рассказала об итогах работы донских депутатов в федеральном парламенте.
Она отметила, что подняться на федеральный уровень региональным инициативам позволяет формат «депутатского треугольника», ранее его предложили Губернатор Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко.
Особое внимание в совместной работе регионального и федерального парламентов уделяется социальной защите населения: сохранение доплат к пенсии по потере кормильца несовершеннолетним, которые идут работать на каникулах по направлению центра занятости и к пенсии по потере кормильца и инвалидности для бойцов студотрядов, исключение заработка подростков из учета общих доходов семьи при определении права на меры социальной поддержки.
Упрощена и процедура официального трудоустройства несовершеннолетних.
Екатерина Стенякина рассказала и о проекте федерального закона о молодых специалистах, он уже прошел необходимые согласования и вскоре будет вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.
Среди прочего, им планируется устранить такую несправедливость –молодым людям, которые устроились на первую работу после получения профильного образования, но уже имеют официальный стаж работы, недоступен статус молодого специалиста. Данная инициатива, как отметила депутат, совпадает с задачами, которые обозначил Президент в своем февральском Послании Федеральному Собранию.
Еще одна совместная, федерального и регионального парламентов, инициатива — правовое закрепление таких развлечений как квесты, установление правил их организации, — досуг, тем самым, становится более прозрачным и безопасным для посетителей.
Депутат напомнила, что Ростовская область — один из первых субъектов, где был принят региональный закон, запрещающий продажу никотиносодержащей продукции, так называемых «вейпов», несовершеннолетним. С конца прошлого года аналогичные запреты действуют и на федеральном уровне.
Введены и ограничения на выкладку электронных средств доставки никотина и комплектующих к ним, по аналогии с сигаретами.
По словам Екатерины Стенякиной, за нарушение данных норм продавцов подобной продукции ждут проверки, мораторий на которые снят, и повышенные штрафы.
Среди других реализованных на федеральном уровне предложений –налоговый вычет за платные медицинские услуги для детей. Ранее родители могли получить такой вычет до достижения ребенком 18 лет, ныне — до 24 лет, при условии учебы детей в очной форме.
Реализованы и предложения по поддержке волонтерства на предприятиях, регистрации не получивших пока квартир детей-сирот по адресу местной администрации.
В проработке — законопроект о «треш-стримерах», устанавливающий ответственность, вплоть до уголовной, за трансляцию жестокого контента.
«Если происходит противоправное действие с трансляцией в интернете, это будет отягощающее обстоятельство, соответственно, совсем по-другому будет работать правоохранительная система. И очень важно лишить этих людей возможности зарабатывать», — отметила Екатерина Стенякина.
Другой донской законопроект — о людях, потерявших трудоспособность ввиду профессионального заболевания, он сохранит социальные выплаты иждивенцам таких граждан в случае ухода тех из жизни.
Идет работа и над тем, чтобы дать возможность людям без медицинского образования оказывать услуги реабилитации здоровья по назначению и под контролем врача. Такая норма, как подчеркнула депутат особенно важна в контексте проведения СВО.
Добавим, формат «депутатского» треугольника Ростовская область внедрила одной из первых. Помимо законопроектной работы депутаты всех уровней участвуют в реализации народной программы «Единой России» в регионе.