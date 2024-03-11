Екатерина Стенякина рассказала о работе донских депутатов в Государственной Думе

Особое внимание в совместной работе регионального и федерального парламентов уделяется социальной защите населения: сохранение доплат к пенсии по потере кормильца несовершеннолетним, которые идут работать на каникулах по направлению центра занятости и к пенсии по потере кормильца и инвалидности для бойцов студотрядов, исключение заработка подростков из учета общих доходов семьи при определении права на меры социальной поддержки.