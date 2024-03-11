Василий Голубев запустил в Новочеркасске счетчик добрых дел

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Теперь любой житель Ростовской области сможет рассказать о совершенном им добром деле: участии в субботнике, благотворительном мероприятии или помощи в проведении различных акций. Следить за количеством совершенных поступков в режиме онлайн участники эстафеты смогут на специально созданной платформе в сети Интернет. Тот, кто наберет наибольшее количество добрых дел, будет поощрен в конце года на региональном фестивале «Доброфест».
Губернатор отметил, что за прошлый год в добровольчество были вовлечены больше 327 тысяч жителей Дона. Неравнодушные люди от всего сердца помогали тем, кому трудно, уделяя особое внимание помощи участникам СВО и членам их семей.
— Сегодня важнейшей ценностью остаётся милосердие. Не зря говорят: «Быть добру на Дону!». Рассчитываю, что жители Ростовской области примут в эстафете самое деятельное участие, пополняя общий счётчик добрых дел. Каждый человек, коллективы, предприятия могут принять посильное участие. В конце года обязательно подведем итоги и увидим, кто сделал больше добрых дел, — пояснил Василий Голубев.
В этот день на площади Ермака были развернуты творческие площадки, ярмарки, мастерские и выставки. Поводом стало преддверие Масленицы. Как подчеркнул глава региона, это один из самых почитаемых старинных народных праздников, который дошёл до нас через века.
Василий Голубев пообщался с гостями праздника и принял участие в одном из мастер-классов по изготовлению сухого душа для бойцов СВО.
— Наши предки, провожая зиму и встречая весну, надеялись на хорошую посевную, богатый урожай. Эта традиция много-много лет идет по донской земле, и сегодня мы ее продолжаем. Очень важное в начинающейся Масленичной неделе, — общение в семьях, с друзьями. Президент нашей страны объявил 2024-й Годом семьи. На Дону есть традиция, что семья должна быть крепкой, в семье должно быть уважение, почитание старших, любовь к младшим. Эти традиции очень важны, и мы будем их продолжать. В этом сила Донского края, в этом сила нашей великой страны, — сказал Василий Голубев.