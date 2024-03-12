Александр Ищенко: «Работа донского парламента неотделима от юридического сообщества»

Сенатор добавила, что за десять лет, на площадках форума было предложено 27 законодательных инициатив, ставиших федеральными законами, направленными и на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, а также помощь родителям, воспитывающим детей с инвалидностью. 32 законодательные инициативы, озвученные в рамках форума, стали региональными законами, а 7 предложений реализовались как социально значимые просветительские проекты, среди которых региональный портал «Правовая помощь онлайн», проект «Дни правового просвещения» и федеральная платформа бесплатной юридической помощи «Вправе.рф».