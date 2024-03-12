Александр Ищенко: «Работа донского парламента неотделима от юридического сообщества»

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Мероприятие было приурочено к 30-летию Конституции РФ и регионального парламентаризма и посвящено основным направлениям развития российского законодательства, которые в своем послании Федеральному Собранию обозначил президент РФ.
Как отметила Ирина Рукавишникова, данный форум представляет дискуссионную площадку, где собираются депутаты, юристы и представители общественности. По словам сенатора, Донской юридический форум зарекомендовал себя как «лаборатория законодательных инициатив».
— Главной целью форума стало обсуждение актуальных вопросов законодательного регулирования, имеющих особое общественное или политическое значение. При этом участники форума не только обозначают проблемы правового регулирования, но и предлагают их решение. В этом заключается основное предназначение и уникальность Донского юридического форума, — сказала Ирина Рукавишникова.
Сенатор добавила, что за десять лет, на площадках форума было предложено 27 законодательных инициатив, ставиших федеральными законами, направленными и на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, а также помощь родителям, воспитывающим детей с инвалидностью. 32 законодательные инициативы, озвученные в рамках форума, стали региональными законами, а 7 предложений реализовались как социально значимые просветительские проекты, среди которых региональный портал «Правовая помощь онлайн», проект «Дни правового просвещения» и федеральная платформа бесплатной юридической помощи «Вправе.рф».
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко напомнил, что деятельность донского парламента неотделима от юридического сообщества.
— Юридический форум — это одна из форм нашего взаимодействия. Здесь всегда обсуждаются идеи, перспективы, задачи, касающиеся различных сфер жизни, волнующих наших избирателей. И нынешний форум не стал исключением. Он содержательно нацелен на осмысление правовых механизмов, которые будут в наилучшей степени способствовать воплощению в жизнь Послания Президента России Федеральному Собранию. В Послании мы услышали ответы, в том числе, и на те вопросы, которые ранее звучали в обращениях Законодательного Собрания: по уровню оплаты труда педагогов, по единству нормативного регулирования уровня оплаты труда тех, кто работает в бюджетной сфере. Сегодня на уровне Ростовской области мы ищем новые подходы по поддержке молодых специалистов, которые приходят работать на муниципальный уровень. Продолжительность жизни, семья, забота о детях — это стержневые государственные приоритеты, — заявил спикер донского парламента.
По словам Александра Ищенко одной из тем послания президента стало инновационное, технологическое развитие России, что подразумевает дальнейшее правовое обеспечение онлайн-услуг, защиту прав граждан в цифровом пространстве, нормативное регулирование вопросов, связанных со все большим внедрением искусственного интеллекта.
Отдельно выделил председатель донского парламента большой блок законотворческой работы, связанной с развитием мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
Как пояснил парламентарий, на Дону в дополнение к федеральным гарантиям различными нормативными актами установлено уже около 50 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Донской парламент взаимодействует с созданной по решению Президента федеральной парламентской группой, в которой активно работает сенатор Ирина Рукавишникова. Такое взаимодействие позволило включить ряд донских предложений в федеральные гарантии для участников специальной военной операции.
Роль почетного гостя на десятом юридическом форуме отвели Председателю Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктору юридических наук Андрею Клишас.
В своем выступлении он рассказал о юридических особенностях Закона о поправках в Конституцию 2020 года, о реализации социального блока конституционных поправок и развитии российского парламентаризма в контексте современных вызовов. В процессе работы дискуссионной площадки Андрей Клишас ответил и на вопросы присутствующих.
Подводя итог встречи Андрей Клишас заявил, что донских парламентариев можно ставить в пример.
— Они проводят такой замечательный форум, активно работают в регионе, в Федеральном Собрании. Вообще Ростовской области очень повезло с сенаторами. Один — Андрей Владимирович Яцкин является первым заместителем Председателя Совета Федерации, и он глубоко погружен в проблемы региона. Ну, а Ирина Валерьевна Рукавишникова — это наши основные «рабочие руки», если речь заходит о социальной защите граждан, участников специальной военной операции и их семей. Ей много приходится контактировать и с Правительством России, и с профильными комитетами в Госдуме. Многие законопроекты, которые вносятся в Государственную Думу совместно с Ириной Валерьевной, предварительно прорабатываются в Законодательном Собрании Ростовской области. Это очень правильный подход, мы его поддерживаем, — сказал сенатор.
Он также напомнил, что качество региональных инициатив, особенно в аспекте юридического оформления, значительно возросло. Что сказалось в свою очередь на скорости прохождения законопроектов в Государственной Думе.