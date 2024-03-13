Нутрициолог Тиханычева рассказала, как сделать блины полезнее

Если хочется придерживаться принципов здорового питания полностью, то нужно поменять почти все ингредиенты в рецепте. Вместо обычного молока можно использовать ореховое, а вместо обычной муки — муку из зеленой гречки или чечевицы. Сахар можно заменить печеными яблоками, морковью или тыквой, а обычное масло для жарки — на топленое масло или гхи.