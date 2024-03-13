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Published Сегодня, 09:17

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Нутрициолог Тиханычева рассказала, как сделать блины полезнее

13 марта 2024, 09:17
Польза или вред продукта зависят от его состава. Классические блины готовят на основе коровьего молока и пшеничной муки с добавлением сахара, которые не являются полезными ингредиентами, предупредила нутрициолог Жанна Тиханычева. Она поделилась рекомендациями о том, как приготовить полезные блины.

Во-первых, количество блинов нужно ограничить до двух штук в день и лучше есть их в первой половине дня, например, в качестве завтрака. Также рекомендуется есть немного остывшие блины, пишут «Известия».

Если не получается отказаться от «лишней» порции блинов, можно применить определенные правила. Например, не есть их на голодный желудок и вернуться к обычному рациону за несколько дней до Масленицы.

Чтобы избежать переедания, можно пить негазированную воду и выбирать блины с сытными начинками.

Даже классические блины можно приготовить более безопасными для здоровья. Для этого рекомендуется использовать воду или разбавлять молоко водой, цельнозерновую муку с витаминами и минералами, а также минимизировать количество сахара или заменить его на кокосовый.

Если хочется придерживаться принципов здорового питания полностью, то нужно поменять почти все ингредиенты в рецепте. Вместо обычного молока можно использовать ореховое, а вместо обычной муки — муку из зеленой гречки или чечевицы. Сахар можно заменить печеными яблоками, морковью или тыквой, а обычное масло для жарки — на топленое масло или гхи.

Начинку тоже стоит выбирать несладкую. Вместо варенья или сгущенки можно использовать ореховый йогурт, томленую бруснику или чернику, тушеную капусту или мясной фарш. Также можно рассмотреть и другие варианты начинок, например, тушеную капусту с морковью, щучью или красную икру, печень трески.

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