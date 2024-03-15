Группа губернаторского контроля побывала в Аксайском районе

— Скажу честно: объект сложный. Количество рабочих на объекте, сроки и качество выполнения каждого этапа — это, безусловно, зона ответственности района. Но и с себя мы ответственность не снимаем. Будем контролировать процесс и на уровне министерства строительства, и на уровне правительства области, — подчеркнул Сергей Бодряков.