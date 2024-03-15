Группа губернаторского контроля побывала в Аксайском районе

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Положительное заключение на проведение работ от госэкспертизы было получено в конце марта прошлого года. Стоимость строительства и реконструкции составляет 1,43 миллиарда рублей, где 1,41 миллиарда составляют средства областного бюджета.
Работами по реконструкции данного объекта образования занимается подрядная организация ООО «Лидер-Строй» и согласно графику объект сдадут в 2025 году. Перед началом нового учебного года.
Как отмечает представитель подрядчика, на объекте уже проведены работы по расчистке территории, осуществлен демонтаж перегородок, перемычек, оконных блоков, фундаментов под пожарные резервуары и насосную станцию. Также подготовлено основание под строительство блока спортивного зала.
Сейчас строители ведут работы по прокладке коммуникаций, устройству наружных сетей ливневой канализации, возведению внутренних перегородок и усилению железобетонных конструкций. А в ближайшее время приступят к монтажу кровли.
По словам Сергея Бодрякова, эта школа — социально значимый объект. Его реализации очень ждут аксайчане и необходимо строго осуществлять контроль работ и соблюдать график строительства.
— Скажу честно: объект сложный. Количество рабочих на объекте, сроки и качество выполнения каждого этапа — это, безусловно, зона ответственности района. Но и с себя мы ответственность не снимаем. Будем контролировать процесс и на уровне министерства строительства, и на уровне правительства области, — подчеркнул Сергей Бодряков.
Добавим, что в рамках работы группы губернаторского контроля в Аксайском районе также прошел и прием граждан.