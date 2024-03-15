rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Группа губернаторского контроля побывала в Аксайском районе

Группа губернаторского контроля побывала в Аксайском районе

15 марта 2024, 10:29
Фото: Правительство Ростовской области
Группа губернаторского контроля побывала в Аксайском районе
Накануне Аксайский район Ростовской области посетила группа губернаторского контроля под руководством заместителя главы региона Сергея Бодрякова. Главным вопросом выездного совещания стала проверка работ по реконструкции школы на 880 мест на улице Речников.

Положительное заключение на проведение работ от госэкспертизы было получено в конце марта прошлого года. Стоимость строительства и реконструкции составляет 1,43 миллиарда рублей, где 1,41 миллиарда составляют средства областного бюджета.

Работами по реконструкции данного объекта образования занимается подрядная организация ООО «Лидер-Строй» и согласно графику объект сдадут в 2025 году. Перед началом нового учебного года.

Как отмечает представитель подрядчика, на объекте уже проведены работы по расчистке территории, осуществлен демонтаж перегородок, перемычек, оконных блоков, фундаментов под пожарные резервуары и насосную станцию. Также подготовлено основание под строительство блока спортивного зала.

Сейчас строители ведут работы по прокладке коммуникаций, устройству наружных сетей ливневой канализации, возведению внутренних перегородок и усилению железобетонных конструкций. А в ближайшее время приступят к монтажу кровли.

По словам Сергея Бодрякова, эта школа — социально значимый объект. Его реализации очень ждут аксайчане и необходимо строго осуществлять контроль работ и соблюдать график строительства.

Фото: Правительство Ростовской области

— Скажу честно: объект сложный. Количество рабочих на объекте, сроки и качество выполнения каждого этапа — это, безусловно, зона ответственности района. Но и с себя мы ответственность не снимаем. Будем контролировать процесс и на уровне министерства строительства, и на уровне правительства области, — подчеркнул Сергей Бодряков.

Добавим, что в рамках работы группы губернаторского контроля в Аксайском районе также прошел и прием граждан.

Подпишитесь
В Ростове-на-Дону залили чернилами урну с бюллетенями
Сегодня, 10:57
Минтранс потратит почти 3 млрд рублей на строительство «Северного радиуса» в Ростове
Сегодня, 10:29
Правозащиник рассказал, почему на М-4 «Дон» бесполезно латать ямы
Сегодня, 10:09
В Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей
Сегодня, 11:23
Власти Ростова комплексно благоустроят пешеходную улицу Сержантова до 2025 года
Сегодня, 07:10
Путешествие по снам или концерт BTS: куда сходить в Ростове на выходных 16–17 марта
Сегодня, 11:26