Стартовали продажи в новом проекте ГК «ЮгСтройИнвест» на Шолохова

— Мы рады, что наш проект вызвал такой интерес в первый день продаж. Особенно Ростовчан привлекает перспективная локация квартала. Рядом с «Сиянием» создадут большой уникальный парк и насыщенную инфраструктуру нового центра города. У жителей будет выбор между динамичным ритмом жизни и тихим, приватным отдыхом. Удобное расположение на одном из ключевых проспектов города позволит быстро добраться до нужных локаций, но при этом отдыхать от шума мегаполиса. С самого старта у клиентов есть возможность приобрести квартиры как в предчистовой отделкой, так и выбрать один из трех дизайн-проектов квартир с ремонтом. От лица генерального директора Иванова Юрия Ивановича и всего коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест» хочу пожелать будущим новоселам счастливой и комфортной жизни в Квартале на Шолохова! — поделилась руководитель отдела продаж «ЮгСтройИнвест» в Ростове-на-Дону Виктория Рябикина.