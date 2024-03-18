Стартовали продажи в новом проекте ГК «ЮгСтройИнвест» на Шолохова

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
На территории запланировано строительство школы на 900 учеников и детского сада на 200 мест. Во дворах «Сияния» выполнено комфортное зонирование: для эффективных тренировок и спокойного отдыха. Распланированы и зоны под игровые площадки для детей любого возраста.
«Сияние» — второй проект, который застройщик реализует на территории старого аэропорта. Он отличается стильной архитектурой в холодных оттенках, развитой инфраструктурой и высоким уровнем комфорта жителей.
Совместно со стартом проекта «Сияние» на территории старого аэропорта уже заработал новый офис продаж «ЮгСтройИнвест». В честь двойной премьеры компания организовала праздник с подарками для первых покупателей и сияющей фотозоной. Клиенты смогли посмотреть, как будет выглядеть квартал на Шолохова, выбрать подходящую планировку и приобрести квартиру по выгодной цене.
— Мы рады, что наш проект вызвал такой интерес в первый день продаж. Особенно Ростовчан привлекает перспективная локация квартала. Рядом с «Сиянием» создадут большой уникальный парк и насыщенную инфраструктуру нового центра города. У жителей будет выбор между динамичным ритмом жизни и тихим, приватным отдыхом. Удобное расположение на одном из ключевых проспектов города позволит быстро добраться до нужных локаций, но при этом отдыхать от шума мегаполиса. С самого старта у клиентов есть возможность приобрести квартиры как в предчистовой отделкой, так и выбрать один из трех дизайн-проектов квартир с ремонтом. От лица генерального директора Иванова Юрия Ивановича и всего коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест» хочу пожелать будущим новоселам счастливой и комфортной жизни в Квартале на Шолохова! — поделилась руководитель отдела продаж «ЮгСтройИнвест» в Ростове-на-Дону Виктория Рябикина.
Добавим, что новый квартал на Шолохова стал вторым этапом в реализации масштабного городского проекта «Новый Ростов». В прошлом году компания «ЮгСтройИнвест» начала здесь возведение умного квартала «Полет». Первые дома планируются к сдаче уже в этом году.