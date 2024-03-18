«Строптивая домовладелица»: как в ростовской Нахичевани случился погром в школе

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Конечно, были те, кто получал достойное образование и воспитание. Например, я помню бабушек и дедушек, которые получали прекрасное образование в Нахичевани-на-Дону до революции. Они знали немецкий, французский, читали стихи на этих языках, разбирались в литературе и искусстве. Более того, даже обучали нас, маленьких детей, хорошим манерам.
И все же никогда не стоит идеализировать прошлое. Я в этом уверен. Там тоже было всякое. Надо помнить, что люди всегда остаются людьми, простите уж за тавтологию, со всеми своими достоинствами, недостатками, пороками и страстями.
Несколько лет назад я в этом убедился еще раз, когда прочитал в «Приазовском крае» за 1914 год небольшую заметку, которая называлась «Строптивая домовладелица».
В заметке сообщалось, что нахичеванская домовладелица Мария Гришаева на почве денежных недоразумений с дворянкой Анастасовой, арендовавшей помещение для начального училища, однажды ворвалась во время занятий в классную комнату и стала поносить учительницу обидными и грубыми словами. Когда маленькие школьники решили заступиться за свою учительницу, то рассвирепевшая хозяйка дома изорвала их тетради и выгнала из школы. За оскорбление учительницы Гришаева была привлечена к ответственности, ее приговорили к штрафу в 16 рублей. По жалобе оскорбленной дворянки Анастасовой дело рассматривалось мировыми судьями. Во время судебного заседания Гришаева принесла извинения Анастасовой. За примирением сторон судебное дело было прекращено.
Казалось бы, конфликт погашен, все закончилось хорошо. Но не тут-то было. Этот скандал получил широкую огласку не только в Нахичевани, но и в Ростове. В то время выгнать детей из школы, нагрубить учителю при учащихся считалось делом неслыханным. Тогда в обществе к учителям и врачам относились с особым пиететом. И оскорбить учителя считалось позором!
Но, как мы видим, человеческие страсти бушевали всегда. И никакое благородное воспитание, к сожалению, человеческие пороки не в силах искоренить.
И еще. Лишний раз убеждаюсь, как важно читать прессу давно минувших лет. Потому как, соприкасаясь с подобными историями, лучше понимаешь природу человеческих пороков и страстей.
Георгий Багдыков