«Строптивая домовладелица»: как в ростовской Нахичевани случился погром в школе

В заметке сообщалось, что нахичеванская домовладелица Мария Гришаева на почве денежных недоразумений с дворянкой Анастасовой, арендовавшей помещение для начального училища, однажды ворвалась во время занятий в классную комнату и стала поносить учительницу обидными и грубыми словами. Когда маленькие школьники решили заступиться за свою учительницу, то рассвирепевшая хозяйка дома изорвала их тетради и выгнала из школы. За оскорбление учительницы Гришаева была привлечена к ответственности, ее приговорили к штрафу в 16 рублей. По жалобе оскорбленной дворянки Анастасовой дело рассматривалось мировыми судьями. Во время судебного заседания Гришаева принесла извинения Анастасовой. За примирением сторон судебное дело было прекращено.