Тулякам рассказали, как распознать у себя нарушения сна и когда обращаться к врачу

Каждый год, перед днем весеннего равноденствия, отмечается Всемирный день сна. В этом году он был 15 марта. Главная цель этой кампании — привлечение внимания к нарушениям сна, их лечению и общему здоровью.