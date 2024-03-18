Тулякам рассказали, как распознать у себя нарушения сна и когда обращаться к врачу

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В интервью ТСН24 Ирина Коробкова, врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог и заведующая Центром постстрессовых состояний и нарушений сна (ЦПС) в Москве, рассказала о трех самых распространенных нарушениях сна и подсказала, как их определить.
На первое место она поставила бессонницу, которая может быть острая или хроническая. Острая бессонница длится менее трех месяцев, а хроническая — дольше. Более 70% людей сталкиваются с острой бессонницей хотя бы раз в жизни, но с хронической таких случаев гораздо меньше. Бессонница проявляется сложностями с засыпанием или пробуждениями посреди ночи с трудностями в засыпании или слишком ранним пробуждением. Человек с бессонницей может испытывать сонливость, усталость, головные боли, снижение скорости реакции и другие проблемы.
На второе место по частоте нарушений сна Ирина Коробкова ставит синдром ночного апноэ — остановки дыхания во время сна. Это нарушение сопровождается падением уровня кислорода в крови и может привести к проблемам с сердцем и головным мозгом. Люди с апноэ подвержены риску инфарктов, инсультов и других серьезных заболеваний.
На третье место специалист ставит синдром беспокойных ног, который проявляется странными и неприятными ощущениями вечером или перед сном. Человеку хочется постоянно двигать ногами, чтобы избавиться от этих ощущений.
Ирина Коробкова отмечает, что мы точно не знаем, что происходит с нами во время сна, но для получения полной картины можно провести специальные исследования. Однако есть некоторые признаки, на которые можно обратить внимание, чтобы заподозрить нарушения сна. Например, если человек не может заснуть дольше, чем полчаса, или если он часто просыпается посреди ночи.