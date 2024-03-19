Физиолог Созыкин рассказал о правильном выборе обуви для сохранения здоровья ног

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
По словам медика, ношение обуви без носков вызывает раздражение рецепторов и усиленное выделение пота. А так как пот содержит органические компоненты, микроорганизмы могут начать размножаться и вызывать разные проблемы со здоровьем, такие как воспаления, аллергические реакции и грибковые инфекции, пишут «Известия».
Этот эффект еще усиливается, если обувь закрытая и «не дышит». В таком случае возникает парниковый эффект, который может привести к деформации суставов и развитию артрита. Поэтому, по словам Созыкина, лучше всего носить обувь с вентиляционными микропорами и носками из натуральных материалов, таких как хлопок или шерсть.
Носки помогают снизить трение и впитывают излишки пота и грязи, считает эксперт. Если вы все же предпочитаете носить открытую обувь без носков, то лучше делать это только на несколько часов и после этого тщательно вымыть ноги. А если вам приходится проводить в обуви весь день, то лучше всего надевать носки. И не забывайте менять носки каждый день.