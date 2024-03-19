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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Физиолог Созыкин рассказал о правильном выборе обуви для сохранения здоровья ног

19 марта 2024, 07:04
На стопе есть много нервных окончаний и потовых желез, которые могут быть повреждены при трении о внутреннюю поверхность обуви. Об этом рассказал Александр Созыкин, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения.

По словам медика, ношение обуви без носков вызывает раздражение рецепторов и усиленное выделение пота. А так как пот содержит органические компоненты, микроорганизмы могут начать размножаться и вызывать разные проблемы со здоровьем, такие как воспаления, аллергические реакции и грибковые инфекции, пишут «Известия».

Этот эффект еще усиливается, если обувь закрытая и «не дышит». В таком случае возникает парниковый эффект, который может привести к деформации суставов и развитию артрита. Поэтому, по словам Созыкина, лучше всего носить обувь с вентиляционными микропорами и носками из натуральных материалов, таких как хлопок или шерсть.

Носки помогают снизить трение и впитывают излишки пота и грязи, считает эксперт. Если вы все же предпочитаете носить открытую обувь без носков, то лучше делать это только на несколько часов и после этого тщательно вымыть ноги. А если вам приходится проводить в обуви весь день, то лучше всего надевать носки. И не забывайте менять носки каждый день.

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