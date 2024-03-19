Физиолог Созыкин рассказал о правильном выборе обуви для сохранения здоровья ног

Носки помогают снизить трение и впитывают излишки пота и грязи, считает эксперт. Если вы все же предпочитаете носить открытую обувь без носков, то лучше делать это только на несколько часов и после этого тщательно вымыть ноги. А если вам приходится проводить в обуви весь день, то лучше всего надевать носки. И не забывайте менять носки каждый день.