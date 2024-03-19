Выбор в пользу 4G: ростовчане стали активнее использовать мобильный интернет

Первые два месяца 2024 года подтверждают положительную динамику: за январь–февраль рост потребления мобильного интернета в сети оператора составил 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За это время компания улучшила связь в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Аксае, Новошахтинске, Гуково, Красном Сулине, а также Неклиновском, Тарасовском, Цимлянском районах. С помощью LTE ростовчане скачивают и загружают в сеть объемные файлы, смотрят видео и слушают музыку, используют социальные сети, участвуют в онлайн-конференциях и учатся.