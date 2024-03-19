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Выбор в пользу 4G: ростовчане стали активнее использовать мобильный интернет

Выбор в пользу 4G: ростовчане стали активнее использовать мобильный интернет

19 марта 2024, 11:08
Фото: Tele2
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Tele2 проанализировала интернет-активность жителей Ростовской области. По данным компании, потребление data-трафика на территории региона увеличилось на 15% в сравнении с прошлым годом.

Tele2 проанализировала активность клиентов при использовании мобильного интернета в Ростовской области. Результаты исследования показали, что в 2023 году жители региона использовали на 15% мобильного интернета больше, чем годом ранее. Этому, в том числе, способствовали технические улучшения, которые оператор провел на сети. Инженеры компании расширили покрытие сети в шести крупных городах и 18 районах области, среди которых Азовский, Багаевский, Заветинский, Неклиновский, Ремонтненский, а также внедрили ряд современных решений.

Качество покрытия 4G Tele2 обеспечивает искусственный интеллект. Специальная технология прогнозирует нагрузку и позволяет эффективно ее распределить на базовые станции таким образом, чтобы у абонентов был стабильный интернет даже в популярных туристических местах и на массовых мероприятиях.

Первые два месяца 2024 года подтверждают положительную динамику: за январь–февраль рост потребления мобильного интернета в сети оператора составил 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За это время компания улучшила связь в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Аксае, Новошахтинске, Гуково, Красном Сулине, а также Неклиновском, Тарасовском, Цимлянском районах. С помощью LTE ростовчане скачивают и загружают в сеть объемные файлы, смотрят видео и слушают музыку, используют социальные сети, участвуют в онлайн-конференциях и учатся.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Мы регулярно фиксируем увеличение нагрузки на 4G-сети. Этому способствует повсеместная диджитализация и активное использование технологичных устройств. Чтобы наши клиенты не испытывали проблем при использовании мобильного интернета, технические специалисты компании непрерывно работают над модернизацией сети и оперативно расширяют инфраструктуру. Высокое качество сигнала при этом обеспечивает искусственный интеллект, который самостоятельно перераспределяет нагрузку между базовыми станциями, что гарантирует стабильность интернета и высокую скорость передачи данных».

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