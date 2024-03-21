Илья Баланин: В 14 регионах РФ начинают внедрение цифрового медицинского профиля

Так, согласно приказу федерального Минздрава, с этого года можно будет пройти диспансеризацию на рабочем месте. Современные передвижные комплексы есть у многих медорганизаций. В них есть оборудование для проведения обследований, в том числе аппараты для проведения электрокардиографии, УЗИ, маммографы.