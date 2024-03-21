Илья Баланин: В 14 регионах РФ начинают внедрение цифрового медицинского профиля

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
По его словам, в текущем году стартует апробация и внедрение цифрового медицинского профиля. Инициатива пока будет действовать в 14 регионах, пишет rg.ru.
Суть изменений состоит в том, что информационные процессы в системе ОМС перейдут на общую технологическую площадку. В результате усовершенствуется учет данных, повысятся качество и доступность медпомощи. Если пилотный проект покажет свою эффективность, будет принято решение о его масштабировании на другие субъекты РФ.
Сначала должно быть обеспечено взаимодействие медучреждений, министерств здравоохранения и профильных ведомств, страховых компаний и Фонда ОМС. Так можно добиться требуемого контроля и экспертизы качества медицинской помощи, сопровождения граждан страховыми медицинскими представителями, принимать управленческие решения на основе данных. Подсистема позволит врачам оценить риски возникновения заболеваний у отдельных пациентов и определить, какая нужна помощь или профилактика.
Медицинская организация будет иметь информацию обо всех пациентах, которым требуется первоочередное наблюдение, а орган управления здравоохранением региона сможет контролировать эту работу. Если все будет сделано как надо, ФОМС будет более корректно планировать объемы медицинской помощи исходя из структуры заболеваемости в регионе.
Также Баланин рассказал об изменениях в диспансеризации. Профосмотры остаются крайне важными в рамках системы ОМС, потому что наблюдение за пациентами позволяет сохранять здоровье и качество жизни граждан.
Так, согласно приказу федерального Минздрава, с этого года можно будет пройти диспансеризацию на рабочем месте. Современные передвижные комплексы есть у многих медорганизаций. В них есть оборудование для проведения обследований, в том числе аппараты для проведения электрокардиографии, УЗИ, маммографы.
Также с этого года страховщики и медучреждения, которые проводят диспансеризацию на отдаленных территориях, должны информировать жителей о месте и времени проведения через газету или через старосту или обеспечить размещение объявлений в населенном пункте.
Отмечается, что в прошлом году профосмотры прошли 82,8 миллиона человек, в итоге у 26% нет хронических неинфекционных заболеваний, но есть риски сердечно-сосудистых заболеваний.
«Также отмечу, что в том числе благодаря профилактическим осмотрам и своевременно оказанной медицинской помощи доля смертельных случаев из-за онкологии в прошлом году снизилась на 0,6%, а из-за сердечно-сосудистых заболеваний — на 3,2%», — сказал Баланин.