Почему братья Мазараки стали известными врачами

Надо отметить, что Мазараки консультировал не только по врачебным вопросам. Например, однажды торговцы из Иерусалима попросили его оценить земли у деревни Омальбес, которые они собирались приобрести. На первый взгляд место было привлекательным, но жившие здесь крестьяне страдали от разных заболеваний. Мазараки пришел к выводу, что жить здесь невозможно. Было две причины: в окрестности было много болот, а в реку Яркон местные жители бросали туши крупного рогатого скота, которые отравляли воду.