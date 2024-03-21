Почему братья Мазараки стали известными врачами

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Местные жители обращались к ним в самых безнадежных случаях, в частности при заражении малярией, которая была распространена в Иерусалиме и его окрестностях в XIX веке. Братья успешно восстанавливали здоровье больных. Их подход к работе иногда даже называли «ритуалом Мазараки».
Старший брат — Харлампий Васильевич Мазараки — родился в 1825 году в Греции. О его детстве известно совсем немного. Молодым человеком он отправился в Афины для изучения медицины, а в в возрасте 27 лет он по приглашению управляющего делами Палестинской комиссии Б. П. Мансурова переехал в Иерусалим, чтобы стать руководителем организованной там русской больницы.
Его брат Никифор родился уже в 1855 году. Он последовал примеру старшего брата и стал врачом. Позже он также перебрался в Иерусалим, где продолжил медицинскую практику брата.
Харлампий Мазараки основал больницу «Машгав Ладах», где долгое время работал в одиночку. Кроме этого, он управлял Греческой больницей и имел обширную частную практику.
Надо отметить, что Мазараки консультировал не только по врачебным вопросам. Например, однажды торговцы из Иерусалима попросили его оценить земли у деревни Омальбес, которые они собирались приобрести. На первый взгляд место было привлекательным, но жившие здесь крестьяне страдали от разных заболеваний. Мазараки пришел к выводу, что жить здесь невозможно. Было две причины: в окрестности было много болот, а в реку Яркон местные жители бросали туши крупного рогатого скота, которые отравляли воду.
После Харлампия руководство больницей «Машгав Ладах» взял на себя Никифор. Он совмещал эту работу с руководством греческой благотворительной ассоциации «Абфайя». Как и его брат, Никифор пользовался огромным уважением жителей Иерусалима.
Кроме врачебной практики, братья Мазараки успешно работали дипломатами: в разные годы они служили греческими консулами в Иерусалиме.
В 1860 году Харлампий Мазараки женился на русской дворянке Елизавете Алексеевне Корженевской. Она приехала в Иерусалим, чтобы получить благословение на монашеский постриг, но встреча с известным доктором изменила ее планы. В качестве подарка на свадьбу супруги получили икону Богоматери с младенцем. Она должна была стать семейной реликвией, но у супругов не было детей, поэтому после смерти владельцев икона была утеряна.
О личной жизни Никифора Мазараки почти ничего не известно. По всей вероятности, он все свое время посвящал работе и никогда не был женат.
Харлампий, старший из братьев Мазараки, не говорил на иврите и общался с помощью переводчика. Никифор, напротив, владел несколькими языками, в том числе говорил на латыни, идише, французском и иврите.
Жена Харлампия Мазараки была родственницей матери кинорежиссера Андрея Тарковского.
Икона, подаренная Елизавете Мазараки на свадьбу, долгое время считалась безвозвратно утраченной. Однако в 2007 году семейную реликвию, вывезенную из Америки, принесли на экспертизу в Центральный музей древнерусской культуры имени Андрея Рублева. Это помогло пролить свет на некоторые факты биографии братьев Мазараки.
Харлампий Мазараки умер в 1892 году в Иерусалиме. Его брат Никифор за несколько лет до своей смерти вернулся в Грецию и умер в 1931 году.