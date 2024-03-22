Гастроэнтеролог Кашух предупредила о тяжелых последствиях отравления парацетамолом

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Парацетамол содержится во многих лекарствах, включая детские, которые можно купить без рецепта. Поэтому отравление парацетамолом является распространенным явлением. Екатерина Кашух рассказала «Известиям», как парацетамол влияет на организм и какие последствия может вызвать передозировка.
Ранее Закаменская ЦРБ в Бурятии сообщила, что у двухлетнего ребенка разрушилась печень из-за отравления парацетамолом, которым его лечили от ОРВИ в течение двух дней. Врачи сейчас борются за жизнь ребенка, но единственным способом спасения будет трансплантация печени.
Кашух пояснила, что парацетамол — одно из самых распространенных и доступных жаропонижающих и обезболивающих средств. Он эффективно снижает температуру и облегчает боль. Но если превысить дозу, он становится ядовитым для печени.
По словам эксперта, безопасная доза для взрослых и детей старше 12 лет — 4 г в сутки (не более 500 мг за один прием). Для детей доза рассчитывается по их весу. Суточная доза не должна превышать 60 мг на 1 кг веса. Разовая доза не должна быть более 15 мг на 1 кг, и между приемами должно пройти 4-6 часов.
Кашух также сообщила, что при передозировке парацетамолом у взрослого человека может возникнуть интоксикация при дозе 7,5 г в сутки. У детей острая токсическая доза составляет более 200 мг/кг веса. Если превысить эту дозу и не получить помощи при отравлении, может возникнуть острая печеночная недостаточность. При незначительном передозировке интоксикация может пройти незаметно или смешаться с проявлениями заболевания, при котором принимали препарат.
При острой отравлении парацетамолом появляются специфические симптомы, такие как тошнота, рвота, боль в правой верхней части живота и возможная боль в почках. В некоторых случаях может развиться тяжелая печеночная недостаточность, которую сопровождают слабость, нарушение сознания, желтушная кожа и глаза. При серьезном отравлении требуется неотложная помощь медиков, так как значительное поражение печени может привести к полиорганной недостаточности — критическому состоянию, при котором отказывают несколько систем организма.
Кашух поделилась статистикой из Европы и США, согласно которой около 50% случаев повреждения печени лекарствами связаны с парацетамолом. Отравление парацетамолом обычно происходит при лечении ОРВИ, гриппа и других инфекционных заболеваний, которые уже вызывают интоксикацию организма, поэтому определить причину симптомов может быть сложно.
В случае отравления парацетамолом, особенно у детей, необходимо немедленно вызывать скорую помощь. Лечение этого состояния включает ацетилцистеин, который вводится внутривенно или принимается в виде таблеток. Он уменьшает токсичность парацетамола и смягчает его воздействие на печень. Этот противоядие наиболее эффективно в первые восемь часов после отравления.