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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:52

Гастроэнтеролог Кашух предупредила о тяжелых последствиях отравления парацетамолом

22 марта 2024, 06:37
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что при передозировке парацетамолом клетки печени разрушаются.

Парацетамол содержится во многих лекарствах, включая детские, которые можно купить без рецепта. Поэтому отравление парацетамолом является распространенным явлением. Екатерина Кашух рассказала «Известиям», как парацетамол влияет на организм и какие последствия может вызвать передозировка.

Ранее Закаменская ЦРБ в Бурятии сообщила, что у двухлетнего ребенка разрушилась печень из-за отравления парацетамолом, которым его лечили от ОРВИ в течение двух дней. Врачи сейчас борются за жизнь ребенка, но единственным способом спасения будет трансплантация печени.

Кашух пояснила, что парацетамол — одно из самых распространенных и доступных жаропонижающих и обезболивающих средств. Он эффективно снижает температуру и облегчает боль. Но если превысить дозу, он становится ядовитым для печени.

По словам эксперта, безопасная доза для взрослых и детей старше 12 лет — 4 г в сутки (не более 500 мг за один прием). Для детей доза рассчитывается по их весу. Суточная доза не должна превышать 60 мг на 1 кг веса. Разовая доза не должна быть более 15 мг на 1 кг, и между приемами должно пройти 4-6 часов.

Кашух также сообщила, что при передозировке парацетамолом у взрослого человека может возникнуть интоксикация при дозе 7,5 г в сутки. У детей острая токсическая доза составляет более 200 мг/кг веса. Если превысить эту дозу и не получить помощи при отравлении, может возникнуть острая печеночная недостаточность. При незначительном передозировке интоксикация может пройти незаметно или смешаться с проявлениями заболевания, при котором принимали препарат.

При острой отравлении парацетамолом появляются специфические симптомы, такие как тошнота, рвота, боль в правой верхней части живота и возможная боль в почках. В некоторых случаях может развиться тяжелая печеночная недостаточность, которую сопровождают слабость, нарушение сознания, желтушная кожа и глаза. При серьезном отравлении требуется неотложная помощь медиков, так как значительное поражение печени может привести к полиорганной недостаточности — критическому состоянию, при котором отказывают несколько систем организма.

Кашух поделилась статистикой из Европы и США, согласно которой около 50% случаев повреждения печени лекарствами связаны с парацетамолом. Отравление парацетамолом обычно происходит при лечении ОРВИ, гриппа и других инфекционных заболеваний, которые уже вызывают интоксикацию организма, поэтому определить причину симптомов может быть сложно.

В случае отравления парацетамолом, особенно у детей, необходимо немедленно вызывать скорую помощь. Лечение этого состояния включает ацетилцистеин, который вводится внутривенно или принимается в виде таблеток. Он уменьшает токсичность парацетамола и смягчает его воздействие на печень. Этот противоядие наиболее эффективно в первые восемь часов после отравления.

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