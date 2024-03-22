Гастроэнтеролог Кашух предупредила о тяжелых последствиях отравления парацетамолом

По словам эксперта, безопасная доза для взрослых и детей старше 12 лет — 4 г в сутки (не более 500 мг за один прием). Для детей доза рассчитывается по их весу. Суточная доза не должна превышать 60 мг на 1 кг веса. Разовая доза не должна быть более 15 мг на 1 кг, и между приемами должно пройти 4-6 часов.