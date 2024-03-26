Кредит под залог легкового авто доступен в МТС Банке

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Минимальная процентная ставка 10,5% годовых при условии оформления полиса страхования заемщика.
Теперь и жители Дона могут воспользоваться данным кредитным продуктом МТС Банка.
Для получения кредита под залог авто необходимо, чтобы автомобиль имел категорию В, находился в собственности заемщика и был без обременения. Кроме того, произведен автомобиль должен быть в ряде стран к которым относятся Россия, Китай, Южная Корея, Япония, страны Европы или США. Рыночная стоимость автомобиля не должна быть менее 500 тысяч рублей, а возраст менее 10 лет. Что касается пробега, то он не должен превышать отметку в 250 тысяч километров. Также обязательным требованием является наличие полиса ОСАГО и отсутствие истории эксплуатации в службах коммерческого транспорта.
Заявку на кредит под залог автомобиля ростовчане могут оформить на сайте МТС Банка. Получить кредит можно в личном кабинете клиенте, отделении банка. При этом паспорт транспортного средства остается у клиента, так что он может продолжать пользоваться машиной.
Полная информация об условиях кредита доступна на сайте МТС Банка.