Кредит под залог легкового авто доступен в МТС Банке

Теперь и жители Дона могут воспользоваться данным кредитным продуктом МТС Банка.

Для получения кредита под залог авто необходимо, чтобы автомобиль имел категорию В, находился в собственности заемщика и был без обременения. Кроме того, произведен автомобиль должен быть в ряде стран к которым относятся Россия, Китай, Южная Корея, Япония, страны Европы или США. Рыночная стоимость автомобиля не должна быть менее 500 тысяч рублей, а возраст менее 10 лет. Что касается пробега, то он не должен превышать отметку в 250 тысяч километров. Также обязательным требованием является наличие полиса ОСАГО и отсутствие истории эксплуатации в службах коммерческого транспорта.