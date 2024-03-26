rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Кредит под залог легкового авто доступен в МТС Банке

Кредит под залог легкового авто доступен в МТС Банке

26 марта 2024, 10:45
Фото: 1MI
Реклама. ПАО «МТС-БАНК» . erid: LjN8KRbc6
МТС Банк расширил линейку кредитных продуктов и запустил кредитование на любые цели под залог автомобиля. Максимальная сумма кредита доступная ростовчанам составляет 5 миллионов рублей, а срок выплат доходит до 5 лет.

Минимальная процентная ставка 10,5% годовых при условии оформления полиса страхования заемщика.

Теперь и жители Дона могут воспользоваться данным кредитным продуктом МТС Банка.
Для получения кредита под залог авто необходимо, чтобы автомобиль имел категорию В, находился в собственности заемщика и был без обременения. Кроме того, произведен автомобиль должен быть в ряде стран к которым относятся Россия, Китай, Южная Корея, Япония, страны Европы или США. Рыночная стоимость автомобиля не должна быть менее 500 тысяч рублей, а возраст менее 10 лет. Что касается пробега, то он не должен превышать отметку в 250 тысяч километров. Также обязательным требованием является наличие полиса ОСАГО и отсутствие истории эксплуатации в службах коммерческого транспорта.

Заявку на кредит под залог автомобиля ростовчане могут оформить на сайте МТС Банка. Получить кредит можно в личном кабинете клиенте, отделении банка. При этом паспорт транспортного средства остается у клиента, так что он может продолжать пользоваться машиной.

Полная информация об условиях кредита доступна на сайте МТС Банка.

Подпишитесь
«Свалки, скотомогильники, промзона»: почему ухудшается экология в Азовском районе
Сегодня, 08:14
Жительница Таганрога рассказала, как спаслась от террористов в «Крокусе»
Сегодня, 04:53
Депутат Водолацкий назвал причину участившихся атак на Ростовскую область
Сегодня, 05:19
Власти показали, как будет выглядеть обновленный Дворец спорта в Ростове
Сегодня, 05:44
Врачи в Ростове спасли новорожденного с шестикратным обвитием пуповины
Сегодня, 06:11
Власти Ростова пообещали не сносить Северный рынок под трамвайные пути
Сегодня, 06:57
"