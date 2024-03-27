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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Депутат рассказал, как правильно утилизировать мусор на даче

27 марта 2024, 13:38
Депутат Государственной Думы Никита Чаплин советует, чтобы избавиться от мусора на дачном участке лучше заказать специальный транспорт, предназначенный для транспортировки и выгрузки отходов.

В беседе с журналистами NEWS.ru, он также предостерег от недопустимости закапывания мусора на участке, поскольку таким образом нарушить состояние почвы.

По его словам, законодательство не запрещает складировать мусор на участке и вывозить в любое удобной время. Но если все же появилось желание закопать часть мусора на участке, то это можно делать только с органикой — ветками и листьями, добавил парламентарий.

Депутат отметил, что часто в СНТ, на территории общего пользования, устанавливают большой контейнер, куда можно складировать опавшую листву, чтобы потом из нее сделать компост для удобрения почвы.

Он также напомнил, что недобросовестным садоводам стоит знать, что, за складирование мусора за территорией СНТ предусмотрен штраф в размере 7 тыс рублей.

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