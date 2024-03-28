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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:25

В Ростове 13-летняя девочка умерла от менингита

28 марта 2024, 11:18
В Ростове-на-Дону произошла трагедия — подросток умер от менингита. Как сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, ребенка начали лечить в середине марта.

13-летняя девочка училась в школе номер 104. О ее болезни стало известно 15 марта, но медики не смогли спасти ее жизнь и через два дня она умерла, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Менингит передается от больного к здоровому человеку по воздушно-капельному пути при кашле, чихании или разговоре, сообщил врач-терапевт Николай Воликов. Среди симптомов заболевания — высокая температура тела, сильная головная боль, напряжение мышц шеи, судороги, сыпь и проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как тошнота и диарея.

Сыпь, которая появляется при менингококковой инфекции, обычно представляет собой маленькие красные или фиолетовые точечные высыпания на коже. Она не исчезает при надавливании и может появиться на любой части тела, включая конечности и туловище.

Важно отметить, что это заболевание опасно тем, что может привести к воспалению оболочек вокруг мозга, а также сепсису — инфекционному заражению крови. Такие осложнения могут быть смертельными.

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