В Ростове 13-летняя девочка умерла от менингита

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
13-летняя девочка училась в школе номер 104. О ее болезни стало известно 15 марта, но медики не смогли спасти ее жизнь и через два дня она умерла, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Менингит передается от больного к здоровому человеку по воздушно-капельному пути при кашле, чихании или разговоре, сообщил врач-терапевт Николай Воликов. Среди симптомов заболевания — высокая температура тела, сильная головная боль, напряжение мышц шеи, судороги, сыпь и проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как тошнота и диарея.
Сыпь, которая появляется при менингококковой инфекции, обычно представляет собой маленькие красные или фиолетовые точечные высыпания на коже. Она не исчезает при надавливании и может появиться на любой части тела, включая конечности и туловище.
Важно отметить, что это заболевание опасно тем, что может привести к воспалению оболочек вокруг мозга, а также сепсису — инфекционному заражению крови. Такие осложнения могут быть смертельными.