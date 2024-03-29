Продолжительность жизни связана с употреблением рыбы

Она объяснила, что в странах, где рыба является основным блюдом, продолжительность жизни людей выше. Это связано с тем, что в рыбе есть все необходимые человеку минералы и витамины, такие как кальций, йод, натрий, фосфор, магний, а также витамины А, В1, Д и Е, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».