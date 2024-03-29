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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Продолжительность жизни связана с употреблением рыбы

29 марта 2024, 05:43
Сегодня все больше и больше людей осознают, что рыба имеет множество полезных свойств для здоровья. Ведущий диетолог Полина Журавлева поделилась своими знаниями о том, какая рыба лучше — пресноводная или морская.

Она объяснила, что в странах, где рыба является основным блюдом, продолжительность жизни людей выше. Это связано с тем, что в рыбе есть все необходимые человеку минералы и витамины, такие как кальций, йод, натрий, фосфор, магний, а также витамины А, В1, Д и Е, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Диетолог также отметила, что мясо пресноводной рыбы более нежное и мягкое, поэтому его не нужно долго готовить. Более того, в такой рыбе сохраняются все полезные вещества.

По ее мнению, готовить рыбу гораздо проще, и это отличный способ для тех, кто хочет отказаться от мяса.

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