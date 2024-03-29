Продолжительность жизни связана с употреблением рыбы

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Она объяснила, что в странах, где рыба является основным блюдом, продолжительность жизни людей выше. Это связано с тем, что в рыбе есть все необходимые человеку минералы и витамины, такие как кальций, йод, натрий, фосфор, магний, а также витамины А, В1, Д и Е, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Диетолог также отметила, что мясо пресноводной рыбы более нежное и мягкое, поэтому его не нужно долго готовить. Более того, в такой рыбе сохраняются все полезные вещества.
По ее мнению, готовить рыбу гораздо проще, и это отличный способ для тех, кто хочет отказаться от мяса.