Tele2 и «Педагоги-волонтеры» приняли 12 тысяч звонков от желающих подтянуть знания

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
За 2023 год добровольцы приняли более 12 тысяч звонков.
Каждый год все больше областей принимает участие в движении «Педагоги-волонтеры», благодаря которому дети получают уроки репетиторов бесплатно. Tele2 на благотворительной основе обеспечивает проект технической платформой: она позволяет справляться с нагрузкой и качественно обрабатывать звонки. Таким образом, партнерство с оператором помогло движению увеличить масштаб поддержки.
За два учебных года занятия репетиторов-волонтеров посетили более 1350 учеников. Благодаря эффективному распределению ресурсов преподаватели проводят до 90 уроков в день. За 2023 год добровольцы приняли более 12 тысяч звонков с заявками на обучение или запросом на консультацию. При этом наибольший спрос наблюдается осенью: в ноябре в движение поступало до 93 звонков в день. Администраторы и волонтеры проекта находятся в разных точках страны, поэтому функция корпоративной АТС позволяет им эффективно обрабатывать все запросы. Для подопечных уроки также стали доступнее: в августе 2023 года Tele2 запустила бесплатную горячую линию.
Елена Сорокина, основатель движения «Педагоги-волонтеры», директор «Профи-центр»:
«Наши подопечные — семьи, где каждая копейка на счету. Учитывая, что штаб-квартира движения находится в Ульяновске, сам факт платного звонка из Приморского края может стать причиной отказа от помощи для родителей в непростой жизненной ситуации. Благодаря Tele2 и первичная коммуникация с волонтерами движения, и работа с ними в рамках занятий стала доступной для всех. Это позволило нашей команде быть еще более мобильной и эффективной в решении главных задач».
Tele2 поддерживает движение «Педагоги-волонтеры» с 2022 года. Движение объединяет добровольцев из числа школьных учителей, вузовских преподавателей, студентов и «серебряных» волонтеров. Они готовы бесплатно проводить занятия для школьников из малообеспеченных или находящихся в трудной жизненной ситуации семей, а также для детей, оставшихся без попечения родителей. Штаб-квартира движения находится в Ульяновске, сегодня в его работе участвуют более 1100 добровольцев из России и других стран. Занятия и консультации по школьным предметам проходят дистанционно.