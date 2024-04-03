Tele2 и «Педагоги-волонтеры» приняли 12 тысяч звонков от желающих подтянуть знания

За два учебных года занятия репетиторов-волонтеров посетили более 1350 учеников. Благодаря эффективному распределению ресурсов преподаватели проводят до 90 уроков в день. За 2023 год добровольцы приняли более 12 тысяч звонков с заявками на обучение или запросом на консультацию. При этом наибольший спрос наблюдается осенью: в ноябре в движение поступало до 93 звонков в день. Администраторы и волонтеры проекта находятся в разных точках страны, поэтому функция корпоративной АТС позволяет им эффективно обрабатывать все запросы. Для подопечных уроки также стали доступнее: в августе 2023 года Tele2 запустила бесплатную горячую линию.