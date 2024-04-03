В хуторе Ганчуков Ростовской области газифицирована школа

«Ранее учреждение отапливалось электричеством. Переход на газ позволит не только обеспечить комфортные условия для учеников и преподавателей, но и значительно сэкономить на отоплении», — сказал генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.



