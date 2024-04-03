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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В хуторе Ганчуков Ростовской области газифицирована школа

В хуторе Ганчуков Ростовской области газифицирована школа

3 апреля 2024, 12:45
Фото: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
Работники «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подключили к сетям газоснабжения Ганчуковскую общеобразовательную школу Пролетарского района Ростовской области.

Для газификации образовательного учреждения построен газопровод протяженностью 100 м, подключено газовое оборудование.

Школа рассчитана на 52 ученика.

«Ранее учреждение отапливалось электричеством. Переход на газ позволит не только обеспечить комфортные условия для учеников и преподавателей, но и значительно сэкономить на отоплении», — сказал генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.

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