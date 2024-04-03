В хуторе Ганчуков Ростовской области газифицирована школа

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Для газификации образовательного учреждения построен газопровод протяженностью 100 м, подключено газовое оборудование.
Школа рассчитана на 52 ученика.
«Ранее учреждение отапливалось электричеством. Переход на газ позволит не только обеспечить комфортные условия для учеников и преподавателей, но и значительно сэкономить на отоплении», — сказал генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.
Справка
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.