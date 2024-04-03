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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В России планируют гармонизировать условия получения соцподдержки для всех граждан

3 апреля 2024, 07:06
Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил, чтобы регионы не делали различий при оказании социальной помощи гражданам с разными видами регистрации.

В своем обращении он отметил, что в каждом регионе России есть нормативно-правовые акты, которыми регулируется вопрос мер социальной поддержки для молодых семей с детьми, пишет RT.

Часто эти акты уделяют особое внимание регистрации граждан, что в итоге влияет на уровень социальной поддержки, получаемой семьями. Например, если семья имеет постоянную регистрацию в регионе, то их ребенок получает все предусмотренные социальные права.

Однако, если семья проживает в регионе долгое время, работает официально и платит налоги, но имеет временную регистрацию, их ребенок может получать только ограниченные права. Эту проблему отметил Антон Орлов.

Поэтому Орлов просит рассмотреть вопрос о необходимости изменений в законодательстве и других нормативных актах, чтобы обязать регионы России установить единые условия получения социальной поддержки для всех граждан, независимо от их вида регистрации.

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