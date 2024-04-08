В «Донском табаке» рассказали, как совмещать добровольчество с работой

По её словам, полученный в Сочи опыт был непростым, но крайне полезным в том числе из-за того, что нужно было общаться с разными людьми, а иногда — еще и в необычных ситуациях. «Одного известного публичного деятеля выводили с охраной. Мы не могли его остановить», — с юмором упоминает Елена.