В «Донском табаке» рассказали, как совмещать добровольчество с работой

Posted Вчера, 06:30
Published Вчера, 06:30
Modified Вчера, 06:30
Updated Вчера, 06:30
Но многим всё ещё кажется, что совмещать добровольчество с работой и семейной жизнью — это непосильная задача. О том, почему это не так и что волонтерство может дать взрослому человеку, рассказала менеджер по персоналу, бизнес-партнер фабрики «Донской табак» (входит в группу JTI в России) Елена Пузакова.
Карьерный путь Елены на фабрике начался почти 18 лет назад. За это время Елена реализовала своё призвание помогать. Получив опыт работы в разных отделах, например, продаж, торгового маркетинга, она нашла свое место в компании в службе управления персоналом и сделала волонтерство своим хобби.
«В детстве, которое у меня прошло в военных городках, было много подвалов с кошками, собаками. И я всегда таскала их домой, хотела чем-то помочь, пристроить в добрые руки», — смеется Елена. «Тогда это не называлось волонтерством», — продолжает она.
Желание помогать сопровождает Елену на протяжении всей жизни. Когда у неё родился уже второй ребёнок, шел отбор волонтеров на Олимпиаду в Сочи, в котором она не собиралась участвовать — однако друзья настояли.
«Заявку отправила, прошла несколько этапов интервью и собеседование на английском. Попала на Олимпиаду, работала волонтером функции „Протокол“ в зонах VIP-гостей, селебрити. Моему младшему ребёнку было два года. Кто-то крутил у виска и говорил, что я сошла с ума. Почему-то была ассоциация, что волонтёр должен быть обязательно молодым, студентом. Но многие меня поддержали!», — вспоминает Елена.
По её словам, полученный в Сочи опыт был непростым, но крайне полезным в том числе из-за того, что нужно было общаться с разными людьми, а иногда — еще и в необычных ситуациях. «Одного известного публичного деятеля выводили с охраной. Мы не могли его остановить», — с юмором упоминает Елена.
После Сочи Елена работала волонтером на Чемпионате мира по футболу в родном Ростове, затем — на Петербургском международном экономическом форуме и снова — в Ростове, на различного рода легкоатлетических городских забегах.
Участие в организации массовых мероприятий — особенно международных — приносит положительные эмоции и окупается незабываемым обменом энергетикой. Кроме того, всегда можно почерпнуть что-нибудь интересное, новое для организации корпоративных мероприятий на родной фабрике, считает она.
«Я не хвалюсь своим увлечением, а на время участия в мероприятиях в качестве волонтера я просто беру отпуск», — отмечает Елена.
Коллеги Елены отзываются о ней как о радушном человеке. В ней им нравится ее способность держать эмоции под контролем в стрессовых ситуациях, рассудительность, а также умение прийти на помощь в сложные моменты. Все эти положительные качества она использует и на работе, и во время волонтерства.
Когда помогаешь людям и животным, чувствуешь некое просветление и чувство глубокого удовлетворения, добавляет Елена. Даже несмотря на большую рабочую загрузку и бесконечное количество семейных дел, важно находить время для своего увлечения.
«У людей есть барьер, им кажется, что волонтерство — это только для людей не старше 20 лет. Иногда нужно пройти отбор — интервью и тест на уровень владения английским языком — все зависит от уровня мероприятия. Но эмоции, которые дарит волонтерство, того стоят», — заключает Елена.