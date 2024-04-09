Российские зернотрейдеры считают, что требования ЦОКЗ нужно поменять

ТД «РИФ» является крупнейшим поставщиком зерна для более чем 40 стран мира. За 2023 году компания экспортировала порядка 12 миллионов тонн зерна, в то время как общий объем экспорта зерновых культур в прошлом году превысил 60 миллионов тонн. Ключевыми потребителями стали государства Ближнего Востока и Северной Африки, а конкурентами России в этой нише являются Соединенные Штаты, Канада и Украина. В случае, если наша страна удержит свои позиции на мировом рынке и одержит победу в конкуренции с недружественными государствами, то для нее откроются новые рынки. В том числе рынки Индии, Китая, Вьетнама, Индонезии и других стран, население которых составляет практически половину всего населения Земли.