Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Наращивание объемов поставок высококачественного зерна на зарубежные рынки может помочь России увеличить доходы федерального бюджета и компенсировать сократившиеся доходы от экспорта нефти и газа. Однако жесткие требования к карантинным мерам создают значительные препятствия для использования российского зерна в качестве основного источника дохода для государства. По мнению Петра Ходыкина, основателя крупнейшего зернотрейдера в России — ООО «ТД „РИФ“, введенные около 15 лет назад требования были разработаны без учета интересов отечественных экспортеров и скорее представляют выгоду для недружественных государств, сообщает 1prime.ru.
Недавно ООО «ТД „РИФ“ столкнулось с проблемой запрета на экспорт зерна, введенного федеральным ГБУ „Центр оценки качества зерна“. Напомним, данное решение было принято 17 марта в связи с обнаруженными карантинными растениями. Однако интересен тот факт, что зерно, отправленное до введения запрета, оказалось полностью идентичным продукции, в которой на следующий день были обнаружены карантинные объекты. Это вызывает определенные вопросы.
Обратим внимание, что проблема уже приобрела международный характер. Так, Египет вынужден был обратиться в МИД России, чтобы решить вопрос поставки обещанной продукции в рамках крупной зерновой сделки между Россией и Египтом. Партнеры ТД «РИФ» за рубежом также вмешались в сложившуюся ситуацию. Российские власти удовлетворили запрос египетской компании GASC и дали разрешение двум судам покинуть порт, чтобы поставить продукцию импортеру. Остальные суда, нагруженные зерном, так и остались простаивать в порту.
Эксперты подчеркивают значимость данной проблемы, указывая, что отечественные производители при выращивании зерновых культур ориентируются на российские стандарты. Логично, что экспортеры этой продукции также должны следовать этим же требованиям. Однако в действующем законодательстве есть некоторые нестыковки. Так, продукцию, соответствующую стандартам России, могут принять в порту. Однако ее нельзя поставить в другие страны, поскольку импортеры предъявляют к ней другие требования.
Зернотрейдеры обратились к российским властям с просьбой решить этот вопрос, поскольку он может негативно сказаться на экспортных соглашениях. Более того, такая ситуация может привести к потере зарубежных рынков для России и подорвать ее репутацию как надежного партнера в мировой торговле. Предприниматель Петр Ходыкин призвал игроков рынка совместно работать над улучшением репутации российского зерна на международном уровне, чтобы эта продукция стала настоящим образцом аграрного мастерства России.
ТД «РИФ» является крупнейшим поставщиком зерна для более чем 40 стран мира. За 2023 году компания экспортировала порядка 12 миллионов тонн зерна, в то время как общий объем экспорта зерновых культур в прошлом году превысил 60 миллионов тонн. Ключевыми потребителями стали государства Ближнего Востока и Северной Африки, а конкурентами России в этой нише являются Соединенные Штаты, Канада и Украина. В случае, если наша страна удержит свои позиции на мировом рынке и одержит победу в конкуренции с недружественными государствами, то для нее откроются новые рынки. В том числе рынки Индии, Китая, Вьетнама, Индонезии и других стран, население которых составляет практически половину всего населения Земли.