Власти Турции вводят ограничения на экспорт товаров в Израиль

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Представители Турции заявили, что принято решение об ограничении экспорта 54 товаров в Израиль. Планируется, что эти решения будут немедленно осуществлены Министерством торговли, как только это будет возможно, пишет RT.
Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан объявил о принятии ряда новых мер против Израиля. Эти ограничения были одобрены президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и должны быть осуществлены без задержек.