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Published Сегодня, 06:46

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Updated Сегодня, 06:48

Власти Турции вводят ограничения на экспорт товаров в Израиль

9 апреля 2024, 06:46
С начала апреля Турция вводит ограничения на экспорт товаров в Израиль. На первом этапе эта мера затронет 54 товара, включая авиационное топливо, моторные масла и минеральные удобрения. Их реализацию возьмет на себя Министерство торговли Турции.

Представители Турции заявили, что принято решение об ограничении экспорта 54 товаров в Израиль. Планируется, что эти решения будут немедленно осуществлены Министерством торговли, как только это будет возможно, пишет RT.

Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан объявил о принятии ряда новых мер против Израиля. Эти ограничения были одобрены президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и должны быть осуществлены без задержек.

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