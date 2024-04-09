Власти Турции вводят ограничения на экспорт товаров в Израиль

С начала апреля Турция вводит ограничения на экспорт товаров в Израиль. На первом этапе эта мера затронет 54 товара, включая авиационное топливо, моторные масла и минеральные удобрения. Их реализацию возьмет на себя Министерство торговли Турции.