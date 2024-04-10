Денис Сафин оказал помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Издание 56orb.ru пишет, что УК «Уральская Сталь» входит в группу компаний «Уральская Сталь» вместе с Загорским трубным заводом. На предприятии был сформирован оперативный противопаводковый штаб, очное заседание которого под руководством генерального директора управляющей компании «Уральская сталь» Дениса Сафина прошло 9 апреля.
«Уральская Сталь» активно оказывает помощь с момента эвакуации населения в Орске. Волонтеры комбината присоединились к волонтерским и спасательным группам. С начала борьбы с паводком компания направила десятки единиц спецтехники. Кроме того, волонтерами была организована доставка бутилированной воды в пункты временного размещения пострадавших объемом около 50 тысяч литров.
Генеральный директор Денис Сафин отметил, что комбинат помогает Орску и Новотроицку всеми возможными способами, придерживаясь таких принципов, как «нестандартный подход, никаких промедлений, все, четко быстро».
«Уральская Сталь» также отправила в пункты временного размещения в Орске 350 коек с постельными комплектами. Ежедневно будут отправляться два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью, продовольственными товарами и водой.
Управляющий директор «Уральской Стали» Сергей Журавлев сообщил о разработанном графике доставки гуманитарной помощи. Сегодня осуществляется доставка в пункты временного размещения в Орске продуктов питания и 960 полуторалитровых бутылок воды, а на завтра планируется поставка матрасов, подушек и одеял. Компания «Уральская Сталь» продолжает закупать все необходимое для пострадавших. Загорский трубный завод также оказывает помощь и направил фуры с гуманитарной помощью из Москвы. Предприятие следит за ситуацией и старается обеспечить Орск всем необходимым, а также готовит резерв для Новотроицка.
В благотворительном фонде «Содействие развитию Новотроицка» открыт счет для сбора средств пострадавшим. Руководство компании «Уральская Сталь» тщательно контролирует все перечисления и расход средств. Именно через этот фонд Денис Сафин перечислил 100 миллионов рублей собственных средств на помощь пострадавшим от наводнения.
Кроме того, компания поможет восстановить жилье 240 семьям металлургов, чье имущество пострадало от затопления. Также будут оплачены по среднему тарифу часы работы работникам и волонтерам, принимавшим участие в оказании помощи эвакуированным гражданам.
«Уральская Сталь» принимает активное участие в профилактических противопаводковых мероприятиях в Новотроицке. Были проведены работы по укреплению дамбы вдоль береговой линии Урала за городским парком, которая будет реконструирована после завершения паводка. Компания также готова оказать помощь приютам для животных в Орске и Новотроицке.