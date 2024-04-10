Денис Сафин оказал помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области

Управляющий директор «Уральской Стали» Сергей Журавлев сообщил о разработанном графике доставки гуманитарной помощи. Сегодня осуществляется доставка в пункты временного размещения в Орске продуктов питания и 960 полуторалитровых бутылок воды, а на завтра планируется поставка матрасов, подушек и одеял. Компания «Уральская Сталь» продолжает закупать все необходимое для пострадавших. Загорский трубный завод также оказывает помощь и направил фуры с гуманитарной помощью из Москвы. Предприятие следит за ситуацией и старается обеспечить Орск всем необходимым, а также готовит резерв для Новотроицка.