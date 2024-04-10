Россиян предупредили об опасностях уличной еды на зарубежных курортах

Там, где действительно предлагают вкусное и качественное питание, обычно очень много местных жителей. Еду можно купить и на улице. При этом эксперт рекомендует отдавать предпочтение точке с самбой длинной очередью, поскольку это может означать, что там предлагают еду из самых свежих продуктов.