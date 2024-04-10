Россиян предупредили об опасностях уличной еды на зарубежных курортах

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В беседе с NEWS.ru турэксперт Ансталь обратила внимание, что перед путешествием туристам следует ознакомиться с отзывами про местные точки общепита.
Там, где действительно предлагают вкусное и качественное питание, обычно очень много местных жителей. Еду можно купить и на улице. При этом эксперт рекомендует отдавать предпочтение точке с самбой длинной очередью, поскольку это может означать, что там предлагают еду из самых свежих продуктов.
Трэвел-блогер отметила, что надежнее всего питаться в местах, где блюда готовят на глазах у клиентов. Это уменьшает риск наткнуться на просрочку.
Еще одна рекомендация эксперта — оценка состояния кухни. Чем меньше лотков, тем выше вероятность, что блюда готовятся на месте, а не поставляются откуда-то и не лежат на прилавке подолгу.
Следует обратить внимание и на санитарно-гигиенические условия. Например, повара и продавцы не должны прикасаться к еде голыми руками.