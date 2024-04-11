Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Захарова отметила, что этот инцидент является еще одним проявлением преступности режима Зеленского, который открыто использует огонь против журналистов и военкоров.
Как сообщает RT, дипломат сказала, что Украина активно применяет террористические методы для убийства гражданских, включая журналистов, и при этом получает молчаливое согласие от своих покровителей на Западе и ангажированных правозащитных организаций.