В Москве на Всероссийском форуме деловых СМИ были названы победители конкурса

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Published Сегодня, 09:52
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В завершение мероприятия были представлены победители Всероссийского конкурса деловых СМИ, пишет gorod55.ru
Как сообщает издание, глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что в текущем году на конкурс было представлено 389 работ. По его словам, с каждым годом растет их уровень профессионализма. Он также подчеркнул, что работы региональных изданий теперь не уступают федеральным СМИ, несмотря на более низкие бюджеты.
По словам Катырина, Торгово-промышленная палата России оценила работу, которая была сделана региональными палатами совместно с Союзом журналистов на местах.
«То, что на конкурсе было представлено такое количество работ, в первую очередь является заслугой наших коллег из регионов», — сказал Катырин.
Первый заместитель председателя банка МФК Анатолий Хвостиков отметил, что региональные СМИ информируют о состоянии дел и проблемах в бизнес-среде. Банк снова выступил партнером мероприятия.
По словам Хвостикова, на сегодняшний день региональные СМИ продолжают развиваться, представляют интересные статьи и аналитические материалы. Каждый повышает свою квалификацию, делает настолько интересные репортажи, что иногда сложно выбрать лучшего.
Холдинг «ФосАгро», который является одним из крупнейших мировых производителей удобрений, принял участие в качестве соучредителя в номинации «Освещение деятельности агропромышленного комплекса».
Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти компании Светлана Афанасьева подчеркнула, что привлечение внимания к данной отрасли является крайне важным. Это распространяется на все регионы Российской Федерации, компания «ФосАгро» представлена в четырех регионах: Мурманской, Ленинградской, Вологодской и Саратовской областях.
По итогам мероприятия были объявлены победители конкурса. Газета «Тверские ведомости» получила приз в номинации «Лучшее региональное средство массовой информации». Гран-при конкурса было вручено корреспонденту телерадиокомпании «Евразия» Антонине Сатаровой из Орска Оренбургской области в номинации «Лучшая история предпринимательского успеха».
Напомним, что форум был учрежден в 1993 году Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России.