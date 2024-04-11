В Москве на Всероссийском форуме деловых СМИ были названы победители конкурса

Как сообщает издание, глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что в текущем году на конкурс было представлено 389 работ. По его словам, с каждым годом растет их уровень профессионализма. Он также подчеркнул, что работы региональных изданий теперь не уступают федеральным СМИ, несмотря на более низкие бюджеты.