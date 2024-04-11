rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В Москве на Всероссийском форуме деловых СМИ были названы победители конкурса

В Москве на Всероссийском форуме деловых СМИ были названы победители конкурса

11 апреля 2024, 09:52
Фото: фрагмент видео
В Москве прошел Всероссийский форум деловых СМИ, в рамках которого журналисты из 81 российского региона обсудили актуальные вопросы деловой журналистики: от взаимодействия с органами власти до влияния искусственного интеллекта на отрасль.

В завершение мероприятия были представлены победители Всероссийского конкурса деловых СМИ, пишет gorod55.ru

Как сообщает издание, глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что в текущем году на конкурс было представлено 389 работ. По его словам, с каждым годом растет их уровень профессионализма. Он также подчеркнул, что работы региональных изданий теперь не уступают федеральным СМИ, несмотря на более низкие бюджеты.

По словам Катырина, Торгово-промышленная палата России оценила работу, которая была сделана региональными палатами совместно с Союзом журналистов на местах.

«То, что на конкурсе было представлено такое количество работ, в первую очередь является заслугой наших коллег из регионов», — сказал Катырин.

Первый заместитель председателя банка МФК Анатолий Хвостиков отметил, что региональные СМИ информируют о состоянии дел и проблемах в бизнес-среде. Банк снова выступил партнером мероприятия.

По словам Хвостикова, на сегодняшний день региональные СМИ продолжают развиваться, представляют интересные статьи и аналитические материалы. Каждый повышает свою квалификацию, делает настолько интересные репортажи, что иногда сложно выбрать лучшего.

Холдинг «ФосАгро», который является одним из крупнейших мировых производителей удобрений, принял участие в качестве соучредителя в номинации «Освещение деятельности агропромышленного комплекса».

Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти компании Светлана Афанасьева подчеркнула, что привлечение внимания к данной отрасли является крайне важным. Это распространяется на все регионы Российской Федерации, компания «ФосАгро» представлена в четырех регионах: Мурманской, Ленинградской, Вологодской и Саратовской областях.

По итогам мероприятия были объявлены победители конкурса. Газета «Тверские ведомости» получила приз в номинации «Лучшее региональное средство массовой информации». Гран-при конкурса было вручено корреспонденту телерадиокомпании «Евразия» Антонине Сатаровой из Орска Оренбургской области в номинации «Лучшая история предпринимательского успеха».

Напомним, что форум был учрежден в 1993 году Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России.

Подпишитесь
Спасатель Белков назвал районы Ростовской области, которые может затопить
Сегодня, 12:40
Колбаса и мясо серьезно подорожали в Ростовской области за неделю
Сегодня, 12:33
После рейдов в Ростовской области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы
Сегодня, 12:25
Рыбак нашел место, где рыба в Ростовской области клюет вообще на все
Сегодня, 11:37
Житель Ростовской области уничтожил поле, копаясь в песке
Сегодня, 11:16
Ростовские депутаты попросят у федеральных властей 14 млрд на спасение фермеров
Сегодня, 10:35
"