Александр Ищенко: наши депутаты опираются на донские парламентские традиции

Спикер донского парламента говорит, что поправки в Конституцию России 2020 года прочертили важнейшие ценностные приоритеты, которые уже сложились в государственной политике, которые разделяются и приветствуются абсолютным большинством граждан нашей страны. А это значит, что новый импульс получило развитие как федерального, так и регионального законодательства по расширению мер поддержки семей с детьми, по созданию благоприятных условий для образования и воспитания подрастающего поколения, по дополнительной поддержке инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста, да и в целом по защите наших традиционных духовно-нравственных ценностей.