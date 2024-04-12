Александр Ищенко: наши депутаты опираются на донские парламентские традиции

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Десятки депутатов во время конференции получили правительственные награды.
Как отметил во время выступления председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, история образования донского парламента неразрывно связана с принятием 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации. Именно тогда родилась новая Ростовская область как государственно-правовая единица — субъект Российской Федерации, которая получила право принимать собственные областные законы. 12 апреля 1994 года депутаты донского парламента уже собрались на первое заседание.
— Каждый депутат, кто участвовал в самом первом заседании областного Законодательного Собрания 12 апреля 1994 года, шагнул в новую неизведанную реальность. В сфере написания законов у свежеиспечённых депутатов не было ни навыков, ни специальных знаний. Приходилось учиться на ходу, что-то подмечать в других регионах, подключать юристов, «ломать копья» в бурных, характерных для того времени политических дискуссиях, — поделился спикер.
По его словам, Александр Попов и Николай Беляев, стоявшие у штурвала, смогли в штормах девяностых годов правильно выбрать ориентиры и проложить верный парламентский курс с очевидной пользой для Ростовской области.
— Историческая миссия депутатов-первопроходцев — это принятие законов, ставших базовыми для всей системы органов власти Ростовской области, — пояснил Александр Ищенко.
В состав первого созыва Законодательного Собрания вошли действующие представители исполнительной власти. Тогда это разрешалось. Именно первый созыв принял Устав области, закон о бюджете и бюджетном устройстве, о статусе депутата, законы о Флаге, о Гербе и о Гимне Ростовской области, который исполняется и сегодня, перед каждым заседанием донского парламента.
Первый Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Попов напомнил, в каких сложных условиях 30 лет назад формировался донской парламент.
— Думаю, многие седовласые депутаты помнят, как мы боролись с проявлением кризиса, с долгами по зарплате, с невыплатами пенсий, формировали Контрольно-счетную палату. Мы сумели определить роль казачества в нашей области, создать Молодежный парламент и многое другое. Конечно, нельзя сказать, что все было без ошибок. Ошибки были и они нужным образом исправлялись. Сейчас ситуация сложная. Каждый год мы видим улучшение работы нашей экономики, но все равно сохраняется социальное неравенство, а ведь это главный вопрос для человека. Я думаю, что сейчас, учитывая СВО, наша власть должна объединиться вокруг губернатора области Василия Голубева, чтобы использовать все силы и возможности для того, чтобы область ни в коем случае не качнулась ни в какую сторону, — сказал Александр Попов.
Второй созыв Законодательного Собрания нашего региона исключил возможность совмещения депутатского мандата с должностью в исполнительной власти. Возросла роль парламентаризма в государственном устройстве Ростовской области.
Также второй созыв отметился важными шагами для развития межпарламентского сотрудничества. По инициативе Александра Попова и Владимира Бекетова была создана Южно-Российская Парламентская Ассоциация (ЮРПА), ставшая полезной площадкой для обмена парламентским опытом и выражения консолидированной позиции законодателей Юга России.
Повестка работы третьего созыва донского парламента запомнилась глобальными и позитивными изменениями, которые начались с приходом на пост главы государства Владимира Путина. Укрепление государственности потребовало гармонизации регионального законодательства с федеральным. За областными органами власти в это время был закреплён значительный объём публичных обязательств. Это потребовало принятия десятков новых областных законов и повлекло существенное усиление роли регионального законодательства в социальной сфере.
Четвёртый созыв Законодательного Собрания РО, который возглавил Виктор Дерябкин, сделал многое для возрождения экономики и инвестиционной активности. За время его работы приняты законы, упростившие получение государственных услуг. Появилась областная Общественная палата и меры поддержки некоммерческих организаций. Кстати, в четвёртом созыве была заложена важная традиция, которая соблюдается неукоснительно до сих пор — ежегодный публичный отчёт о результатах работы областного Правительства.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области IV–V созывов Виктор Дерябкин заявил, что курс работы донского парламента был заложен в первых трех созывах, депутаты которых сформировали законодательную базу и наладили взаимодействие с исполнительной властью, стимулируя дальнейшее развитие.
— Каждый год мы принимали более 400 различных законов. Я благодарен этому периоду, благодарен всем своим коллегам за поддержку, за понимание и, конечно, за взаимодействие с губернатором как высшим должностным лицом, со всеми министрами. Да, могут быть споры, они и были у нас. Но мы всегда искали компромисс для того, чтобы решить какую-то очередную проблему. Наверное, не всё мы сделали. Да и всё, наверное, не реально сделать. Но с такой базой мне сейчас абсолютно легче работать в Государственной Думе. Я искренне благодарю депутатов всех семи созывов за совместную работу, — делится Виктор Дерябкин.
Пятый созыв донского парламента принял ряд стратегических законов для инфраструктурного и промышленного развития нашего региона. Законодательное закрепление получили поддержка молодёжных инициатив, охрана и защита здоровья подрастающего поколения. Были закреплены обязательства по сбережению исторической памяти о воинской доблести, проявленной на территории донского края. В период полномочий пятого созыва стал вестись единый реестр наказов избирателей, полученных на выборах различного уровня.
По словам Александра Ищенко, все это позволило более результативно решать насущные задачи в избирательных округах, используя при этом различные возможности областной и федеральной финансовой поддержки.
На период работы шестого созыва выпали значимые эпохальные события, которые защитили курс суверенного развития нашего Отечества.
Спикер донского парламента говорит, что поправки в Конституцию России 2020 года прочертили важнейшие ценностные приоритеты, которые уже сложились в государственной политике, которые разделяются и приветствуются абсолютным большинством граждан нашей страны. А это значит, что новый импульс получило развитие как федерального, так и регионального законодательства по расширению мер поддержки семей с детьми, по созданию благоприятных условий для образования и воспитания подрастающего поколения, по дополнительной поддержке инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста, да и в целом по защите наших традиционных духовно-нравственных ценностей.
— Мы системно вели эту работу в шестом созыве, и продолжаем её сегодня. Практически на каждом заседании Законодательного Собрания принимаются решения о новых мерах поддержки жителей Ростовской области, принимаются решения для благополучного развития донских городов и сельских поселений, — добавил Александр Ищенко.
На протяжении многих исторических периодов депутаты сталкивались с различными ситуациями чрезвычайного характера. Можно выделить крупный пожар в Ростове, пандемию коронавируса, парад санкций со стороны недружественных стран. Ответом на такие вызовы всегда была оперативная и молниеносная реакция. Вырабатывались нормативно-правовые решения, оказывалась эффективная поддержка. Работа депутатского корпуса позволяла Ростовской области уверенно проходит сложные моменты, не оставляя граждан и избирателей на произвол судьбы.
С началом специальной военной операции одним из самых главных направлений депутатской работы стала помощь боевым подразделениям, и конечно, самая разнообразная поддержка мобилизованных, добровольцев из числа жителей Ростовской области, и членов их семей. Донские парламентарии тесно взаимодействуют с федеральной парламентской группой по вопросам СВО.
В дополнение к утверждённым федеральным гарантиям в Ростовской области уже нормативно закреплены более пятидесяти мер социальной поддержки, которыми могут воспользоваться участники СВО и члены их семей.
— Я хочу поблагодарить всех депутатов шестого и седьмого созывов, кто закупает и доставляет дополнительное снаряжение в боевые части, кто помогает госпиталям в создании комфортных условий для находящихся на лечении бойцов, всех депутатов, кто постоянно на связи с семьями наших героев, кто помогает решать все возникающие бытовые, житейские вопросы, возникающие у родных и близких участников СВО, — говорит председатель Законодательного Собрания Ростовской области.
Еще одной особенностью последних пяти-шести лет в работе Законодательного Собрания стала результативность в реализации наших федеральных инициатив. За этот период более пятидесяти предложений донского парламента нашли свои решения либо в Указах Президента, либо в федеральных законах, либо в нормативных актах федеральных министерств и ведомств. В этом Законодательному собранию нашего региона помогают сенаторы Андрей Яцкин и Ирина Рукавишникова.
Сегодня Законодательное Собрание Ростовской области является участником 13-ти соглашений о сотрудничестве с парламентами субъектов Российской Федерации и с парламентскими структурами дружественных стран. С начала текущего года донским парламентом уже подписан ряд соглашений. Среди них: соглашение с Государственным Собранием Республики Саха (Якутия), в рамках Содружества Донбасс — с Воронежской областной Думой, а также с Народными Советами Донецкой и Луганской Народных Республик.
В донском парламенте уверены, что тридцать лет истории Законодательного Собрания неразрывно связаны с историей всей нашей страны. Невозможно даже сравнить те бюджетные возможности, которые утверждались в 1994 году с уровнем финансирования важнейших направлений Ростовской области в нынешнем 2024 году. Невозможно сравнить и уровень социальных гарантий, а также мер поддержки граждан, которые были тогда и которые есть сейчас.
— За тридцать лет выросла и окрепла Российская Федерация. Наша страна стала больше и сильнее. Возрождены гордость за страну и достоинство нашей державы. В единой российской семье Ростовская область — один из самых крепких регионов с отличной динамикой социально-экономического развития. Нам есть что защищать и к чему стремиться. В февральском Послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович Путин обозначил стратегические задачи России как минимум на ближайшие шесть лет. Безусловно, эти задачи будут воплощаться в жизнь «на земле», в субъектах Российской Федерации. Изменения, которые диктует жизнь, потребуют и новых законодательных решений от депутатского корпуса Ростовской области. Но я абсолютно уверен, что в решении современных вопросов депутаты сегодняшнего, да и следующих созывов будут опираться на донские парламентские традиции, сформированные за эти тридцать лет, — подвел итог Алесандр Ищенко.
Сегодня, как и тридцать лет назад традиции областного Законодательного собрания строятся на ответственности перед избирателями, настойчивости в отстаивании их интересов, преданности Донской земле и открытого диалога. Ведь в основе донского парламента лежат жизнетворные корни казачьей демократии, которые на протяжении семи созывов помогают депутатам принимать важные и ответственные законы, направленные на решение проблем в интересах дончан.