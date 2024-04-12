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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Организатор мероприятия продюсерский центр «ПОЗИЦИЯ» (ИП Жарков К.С., ИНН 507461873349, ОГРНИП 315507400000705)

Российские рок-музыканты создают рекордное шоу

12 апреля 2024, 08:05
Организатор мероприятия продюсерский центр «ПОЗИЦИЯ» (ИП Жарков К.С., ИНН 507461873349, ОГРНИП 315507400000705)
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29 июня 2024 года на московской ЦСКА Арене впервые в России состоится МЕГАРОК — масштабное шоу с участием 1000 музыкантов на одной сцене.
Фото: Организатор мероприятия продюсерский центр «ПОЗИЦИЯ» (ИП Жарков К.С., ИНН 507461873349, ОГРНИП 315507400000705)

Рок-группы Jane Air, Neverlove, Ермак, а также музыканты из составов Ленинград, Слот, Мара, Элизиум, 7Б и многие другие вместе с тысячей молодых артистов создадут самый масштабный рок-бэнд страны, чтобы исполнить культовые хиты рока.

Массовые концерты с выступлением большого количества музыкантов особенно популярны в Европе. Итальянский проект «Rockin’1000» регулярно собирает стадионы в разных городах Старого Света. Организаторы из России решили пересмотреть формат и создать не просто флешмоб, а полноценное шоу с проработанной драматургией, достойным звучанием, светозвуковыми декорациями и прочими элементами самого масштабного рок-концерта года.

«Мы очень ценим то, что делает российская команда, и верим, что это шоу станет грандиозным событием. Нам жаль, что мы не сможем лично присутствовать на мероприятии. Но мы готовы активно делиться опытом по разным техническим нюансам в организации подобных событий», — Fabio Zaffagnini, CEO и креативный директор проекта «Rockin’1000».

Тысяча русских музыкантов, при поддержке маркетплейса Мегамаркет, превратит поле ледовой ЦСКА Арены в самую большую сцену страны, чтобы вместе исполнить популярные хиты The Beatles, Rolling Stones, Metallica, Nirvana, Pink Floyd, AC/DC, КИНО и др. Концерт станет первым в мире шоу огромного рок-оркестра на крытой площадке в стадионном формате

директор шоу МЕГАРОК Сергей Денисенкодиректор шоу МЕГАРОК Сергей Денисенко
директор шоу МЕГАРОК Сергей Денисенко
Фото: Организатор мероприятия продюсерский центр «ПОЗИЦИЯ» (ИП Жарков К.С., ИНН 507461873349, ОГРНИП 315507400000705)

«Для нас очень важно показать не просто рекорд и сделать событие массовым. Мы стремимся открыть для зрителей новый формат живых выступлений и зарядить уже знакомые песни новым звучанием, новой эмоцией. Наша Тысяча откроет для себя сцену глазами настоящих рок-звезд и передаст это яркое чувство, восторг и настоящий драйв каждому, кто придет в этот день поддержать их», — Сергей Денисенко, директор шоу МЕГАРОК.

МЕГАРОК станет настоящим «народным концертом» и расскажет истории 1000 талантливых музыкантов — преданных фанатов рока, увлеченных музыкой. Все они прошли кастинг-отбор и обучение от организаторов и звездных наставников специально для того, чтобы сыграть свой первый концерт на стадионе для 10 000 зрителей.

Подробности о шоу на официальном сайте проекта — МЕГАРОК.РФ

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