Презентация книги «Нахичеванский калейдоскоп» прошла в музее русско-армянской дружбы

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
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Шагиняновские чтения в Ростове проходят уже в одиннадцатый раз. Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888−1982) была выдающимся писателем, публицистом, ученым, философом.
Книга Георгия Багдыкова и Григория Миронова «Нахичеванский калейдоскоп» была подарена участникам Шагиняновских чтений и вызвала живой интерес у ростовских историков и краеведов.
Дело в том, что книга написана коренными жителями Нахичевани, этого уникального исторического района современного Ростова-на-Дону. В ней собраны рассказы авторов, которые так или иначе связаны с людьми и историей.
Как заверили члены оргкомитета Шагиняновских чтений, несколько экземпляров «Нахичеванского калейдоскопа» будут переданы Историко-этнографическому музею Мясниковского района. Книга была также подарена авторами Нахичеванской-на-Дону армянской общине.
Добавим, книгу издали при поддержке сетевого издания RostovGazeta и медиахолдинга 1MI.