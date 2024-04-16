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Презентация книги «Нахичеванский калейдоскоп» прошла в музее русско-армянской дружбы

Презентация книги «Нахичеванский калейдоскоп» прошла в музее русско-армянской дружбы

16 апреля 2024, 18:40
Фото: rostovgazeta.ru
Презентация книги «Нахичеванский калейдоскоп» прошла в музее русско-армянской дружбы

В Ростове на Шагиняновских чтениях подарили книгу «Нахичеванский калейдоскоп»

В Ростове в Музее русско-армянской дружбы (Нахичевань, пл. Свободы, 14/2) в рамках ежегодных Шагиняновских чтений состоялась презентация книги Георгия Багдыкова и Григория Миронова «Нахичеванский калейдоскоп».

 

Шагиняновские чтения в Ростове проходят уже в одиннадцатый раз. Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888−1982) была выдающимся писателем, публицистом, ученым, философом.

Книга Георгия Багдыкова и Григория Миронова «Нахичеванский калейдоскоп» была подарена участникам Шагиняновских чтений и вызвала живой интерес у ростовских историков и краеведов.

Дело в том, что книга написана коренными жителями Нахичевани, этого уникального исторического района современного Ростова-на-Дону. В ней собраны рассказы авторов, которые так или иначе связаны с людьми и историей.

Как заверили члены оргкомитета Шагиняновских чтений, несколько экземпляров «Нахичеванского калейдоскопа» будут переданы Историко-этнографическому музею Мясниковского района. Книга была также подарена авторами Нахичеванской-на-Дону армянской общине.

Добавим, книгу издали при поддержке сетевого издания RostovGazeta и медиахолдинга 1MI.

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