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В Ростовской области с 28 апреля введут особый противопожарный режим

В Ростовской области с 28 апреля введут особый противопожарный режим

16 апреля 2024, 10:13
Фото: donland.ru
Пожароопасный сезон введен в Ростовской области со 2 апреля. В донских лесах он введен ранее с 20 марта.

Сейчас регион готовится к введению особого противопожарного режима с 28 апреля, так как согласно экспертной оценке в 2024 году нашу область ожидает 4 и 5 классы пожарной опасности. Об этом во время пресс-конференции в Интерфакс-Юг сообщил заместитель главы региона Сергей Бодряков.

В настоящее время идет подготовка к введению особого противопожарного режима. Областные власти готовят необходимую документацию, одновременно увеличивая количество технических единиц и личного состава.

— Если говорить о региональных возможностях. То на сегодня в области располагается 57 пожарных частей. Это более 180 единиц техники и порядка 700 человек личного состава. В этом году, наращивание группировки происходит посредством строительства новых пожарных частей. Сейчас строятся три пожарные части на территориях Заветинского, Чертковского и Шолоховского районов Ростовской области. Уже есть распоряжения губернатора продолжить эту работу и в последующие годы. Новые пожарные части будут укомплектованы новыми автомобилями в количестве 8 единиц и дополнительно, по решению губернатора, выделено 200 млн рублей на приобретение еще 8 пожарных автомобилей для наших областных подразделений, — отметил Сергей Бодряков.

Фото: donland.ru

Заместитель губернатора добавил, что пожарные автомобили, которые заменяются новыми также продолжают работу. Они передаются в двенадцать казачьих пожарных подразделений, где несут службу 72 казака. Они также занимаются прикрытием населенных пунктов, реагируют на бытовые пожары и природные возгорания.

К этому сезону областное правительство также утвердило порядок тушения ландшафтных природных пожаров, который разбит на три уровня: муниципальный, региональный, федеральный. По словам заместителя главы региона, все зависит от времени тушения возгорания. Первый уровень это тушение пожара в течение суток, второй — тушение в течение трех суток и федеральные — более трех суток, но пожаров такого уровня в регионе еще не было. Большую часть лесных и ландшафтных пожаров удаётся потушить на стадии возгорания благодаря работе камер видеонаблюдения.

Сергей Бодряков заявляет, что на территории Ростовской области установлено уже около 5 тысяч камер видеонаблюдения, подключенных к пунктам оперативного реагирования. Только в 2023 году 85 процентов лесных и ландшафтных пожаров удалось потушить на ранней стадии благодаря их работе. В этом году работа в данном направлении будет продолжена, в области установят почти 650 камер видеонаблюдения за 387 млн рублей.

Фото: donland.ru

Напомнил заместитель губернатора и о противопожарных учениях, которые пройдут в ближайшие дни в два этапа. 17 апреля — областной этап, 18 — муниципальный. В каждом муниципалитете уже подготовлены свои вводные, приближенные к отработке тушения ландшафтных и природных пожаров. Задача подобных мероприятий в первую очередь заключается в отработке взаимосвязи и реагирования на пожар между муниципальной и региональной властью, с выходом при необходимости на федеральный уровень. В завершение конференции Сергей Бодряков призвал сотрудников и специалистов, а также всех граждан ответственно подходить к вопросам пожарной безопасности в нашем регионе.

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