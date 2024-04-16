В Ростовской области с 28 апреля введут особый противопожарный режим

— Если говорить о региональных возможностях. То на сегодня в области располагается 57 пожарных частей. Это более 180 единиц техники и порядка 700 человек личного состава. В этом году, наращивание группировки происходит посредством строительства новых пожарных частей. Сейчас строятся три пожарные части на территориях Заветинского, Чертковского и Шолоховского районов Ростовской области. Уже есть распоряжения губернатора продолжить эту работу и в последующие годы. Новые пожарные части будут укомплектованы новыми автомобилями в количестве 8 единиц и дополнительно, по решению губернатора, выделено 200 млн рублей на приобретение еще 8 пожарных автомобилей для наших областных подразделений, — отметил Сергей Бодряков.