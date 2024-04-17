На Дону определены меры помощи в трудоустройстве участникам СВО и инвалидам

План был разработан с участием филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и учитывает их мнения и пожелания.



Работа региональных органов службы занятости будет осуществляться в трех основных направлениях: информационная поддержка, помощь в трудоустройстве и детальный мониторинг ситуации. Это включает сопровождение и индивидуальную помощь в поиске работы, консультации и тестирования, психологическую адаптацию, профессиональное обучение или дополнительное образование, а также поддержку в создании собственного бизнеса или занятии самозанятостью.