rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

На Дону определены меры помощи в трудоустройстве участникам СВО и инвалидам

На Дону определены меры помощи в трудоустройстве участникам СВО и инвалидам

17 апреля 2024, 11:43
Фото: Телеграм-канал «Дон меняется»
Этот документ направлен на оказание поддержки в трудоустройстве граждан с инвалидностью, участников специальной военной операции и членов их семей.

План был разработан с участием филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и учитывает их мнения и пожелания.

Работа региональных органов службы занятости будет осуществляться в трех основных направлениях: информационная поддержка, помощь в трудоустройстве и детальный мониторинг ситуации. Это включает сопровождение и индивидуальную помощь в поиске работы, консультации и тестирования, психологическую адаптацию, профессиональное обучение или дополнительное образование, а также поддержку в создании собственного бизнеса или занятии самозанятостью.

Источник: Телеграм-канал «Дон меняется»

Подпишитесь
Ситуация с найденными замерзшими детьми в Ростовской области дошла до Бастрыкина
Сегодня, 04:58
Власти назвали причину отмены речных рейсов «Валдая» в Ростовской области
Сегодня, 09:28
Поставки машин в Ростов-на-Дону могут резко сократиться из-за новых правил ввоза
Сегодня, 09:31
Мощная пыльная буря в Ростовской области попала на видео
Сегодня, 10:16
В Ростове-на-Дону осудили 76-летнего участника украинского штурмового батальона
Сегодня, 10:50
В Ростове-на-Дону осудили 76-летнего участника украинского штурмового батальона
Сегодня, 10:50
"