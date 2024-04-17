Россиянам рассказали, когда стресс вызывает физическую боль

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Определить этот дискомфорт несложно: боль описывается как тупая и локализованная в области шеи, что затрудняет повороты головы. Массаж не может полностью снять боль, так как нужно решать проблему-источник — стресс.
Если при шейном дискомфорте возникают «стреляющие» боли в руках и других частях тела, это сигнал о необходимости обратить внимание на более серьезные проблемы, пишет pravda.ru.
Также это может указывать на возможное наличие остеохондроза или грыжи.