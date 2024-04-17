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Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Россиянам рассказали, когда стресс вызывает физическую боль

17 апреля 2024, 15:35
По словам доктора Елены Беленко, врача-невролога и специалиста по вегетативной нервной системе, одной из самых распространенных причин боли в шейном отделе позвоночника является стресс. Психологическое напряжение и тревога могут активизировать нервную систему, что ведет к повышенному напряжению мышц

Определить этот дискомфорт несложно: боль описывается как тупая и локализованная в области шеи, что затрудняет повороты головы. Массаж не может полностью снять боль, так как нужно решать проблему-источник — стресс.

Если при шейном дискомфорте возникают «стреляющие» боли в руках и других частях тела, это сигнал о необходимости обратить внимание на более серьезные проблемы, пишет pravda.ru.

Также это может указывать на возможное наличие остеохондроза или грыжи.

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