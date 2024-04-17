Россиянам рассказали, когда стресс вызывает физическую боль

По словам доктора Елены Беленко, врача-невролога и специалиста по вегетативной нервной системе, одной из самых распространенных причин боли в шейном отделе позвоночника является стресс. Психологическое напряжение и тревога могут активизировать нервную систему, что ведет к повышенному напряжению мышц