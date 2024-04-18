Депутаты донского парламента утвердили план реализации послания президента РФ

По словам Александра Ищенко, ряд отраслей нуждается не только в специалистах с высшим образованием, но и в специалистах среднего звена, выпускниках колледжей и техникумов. Это, например, фельдшеры скорой помощи, медицинские сёстры, акушеры. Спрос на таких специалистов есть во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Поэтому, чтобы закрепить их в Ростовской области, депутаты предложили внести в закон «Об агломерациях» изменение и предоставить право на «ипотеку под 1%» выпускникам-отличникам со средним профессиональным образованием.