Депутаты донского парламента утвердили план реализации послания президента РФ

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
На пленарном заседании Донского парламента депутаты утвердили план реализации Послания — базовый документ, определяющий направления законотворческой работы, как на текущий год, так и на перспективу. При этом фактически большинство вопросов повестки напрямую увязаны с реализацией задач, поставленных главой государства.
Как пояснил спикер донского парламента Александр Ищенко, во исполнение Указа Президента вводится новая мера социальной поддержки многодетных семей.
— С 1 января 2024 года устанавливается компенсация расходов за оплату жилого помещения в размере 50 процентов. Следует отметить, что регионам рекомендовано установить размер компенсации не ниже 30% затрат на платежи. Но в Ростовской области устанавливается максимальный объем компенсации — 50%. Во-вторых, в два раза увеличивается ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка в многодетной семье, сейчас ее размер — 521 рубль, после повышения она составит 1042 рубля. В-третьих, в два раза до 2 тысяч рублей будет увеличен размер ежемесячной доплаты к пенсии матерям, которые награждены либо орденом «Родительская слава», либо почетным дипломом губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей». Размер доплаты в сумме 1 тысяча рублей был установлен еще в 2009 году и с тех пор ни разу не менялся. На 1 января 2024 года количество получателей данной доплаты к пенсии в Ростовской области составляет 175 человек, — поясняет Александр Ищенко.
Не обошла повестка и поддержку участников специальной военной операции. Согласно поправкам в областной закон, добровольцы — участники специальной военной операции, заключившие контракт с войсками Национальной гвардии, смогут пользоваться теми же социальными гарантиями, что и добровольцы в составе Вооруженных Сил Российской Федерации.
Важным вопросом послания президента стало сокращение дефицита квалифицированных кадров, особенно в сферах образования и здравоохранения, а также в других социально значимых отраслях.
— В настоящее время в донском парламенте разрабатывается проект закона «О молодых работниках в Ростовской области», который должен включить в себя ряд дополнительных стимулов для молодых людей, после получения высшего или среднего специального образования оставаться работать по профессии в нашем регионе. Планируется, что в ближайшее время законопроект будет представлен широкой публике. Сейчас вносятся изменения в региональный проект «Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1 процент годовых», который с 1 января 2023 года реализуется в Ростовской области, — говорит председатель Законодательного собрания Ростовской области.
Парламентарий добавляет, что в 2023 году ипотека была предоставлена 50 выпускникам — 14 врачам и 36 педагогам. В настоящее время одобрены еще 10 заявок. Проценты по ипотечному кредиту компенсируются из областного бюджета. В текущем году на эти цели выделили из областной казны более 87 миллионов рублей.
По словам Александра Ищенко, ряд отраслей нуждается не только в специалистах с высшим образованием, но и в специалистах среднего звена, выпускниках колледжей и техникумов. Это, например, фельдшеры скорой помощи, медицинские сёстры, акушеры. Спрос на таких специалистов есть во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Поэтому, чтобы закрепить их в Ростовской области, депутаты предложили внести в закон «Об агломерациях» изменение и предоставить право на «ипотеку под 1%» выпускникам-отличникам со средним профессиональным образованием.
Также депутаты донского парламента подготовили обращение в федеральные органы власти о необходимости установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.
По мнению Александра Ищенко сегодняшние абитуриенты, поступающие на бюджетные места в образовательные организации среднего профессионального образования, в связи с отсутствием квот на целевое обучение, не видят необходимости заключать такие договоры. Это приводит к тому, что после окончания техникума или колледжа, выпускники редко устраиваются работать по специальности.
— Депутаты обращаются на федеральный уровень с просьбой рассмотреть возможность законодательного закрепления полномочий органов публичной власти по установлению квоты приема на целевое обучение по программам среднего профессионального образования, — делится председатель регионального парламента.
Приняты и ряд других областных законов. Одним из низ стал дополнительный механизм решения проблем пострадавших участников долевого строительства в виде денежной выплаты. Теперь выплата будет предоставляться непосредственно пострадавшим дольщикам. Ее размер и порядок предоставления будут определяться Правительством Ростовской области. Предполагается, что в основу расчетов ляжет актуальная средняя стоимость жилья, а не суммы, внесенные участниками долевого строительства на этапе сбора средств.