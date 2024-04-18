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Published Сегодня, 08:45

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Updated Сегодня, 08:47

Врач призвала мужчин после 40 лет следить за здоровьем сердца

18 апреля 2024, 08:45
После достижения 40-летнего возраста мужчинам необходимо обратить внимание на состояние своего сердца и пройти несколько анализов, чтобы предотвратить возможные опасные заболевания.

Врач-терапевт, кардиолог Ольга Фролова рассказала о том, как важно проходить анализы. К этому относится анализ крови на общий холестерин и липопротеины низкой плотности. Если результаты показывают изменения, то рекомендуется сдавать липидный спектр анализов периодически, пишет pravda.ru.

Также после 40-50 лет нужно измерять давление для выявления гипертонической болезни и ее осложнений.

Кроме того, каждый год следует сдавать анализ на уровень глюкозы или гликированного гемоглобина, чтобы выявить сахарный диабет второго типа.

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