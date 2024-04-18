Врач призвала мужчин после 40 лет следить за здоровьем сердца

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Врач-терапевт, кардиолог Ольга Фролова рассказала о том, как важно проходить анализы. К этому относится анализ крови на общий холестерин и липопротеины низкой плотности. Если результаты показывают изменения, то рекомендуется сдавать липидный спектр анализов периодически, пишет pravda.ru.
Также после 40-50 лет нужно измерять давление для выявления гипертонической болезни и ее осложнений.
Кроме того, каждый год следует сдавать анализ на уровень глюкозы или гликированного гемоглобина, чтобы выявить сахарный диабет второго типа.