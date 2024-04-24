РЭО утвердил новую инвестиционную политику

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
По сообщению издания newsnn.ru, инвестиционная декларация определяет направления инвестдеятельности, включая приоритетные, требования к инвестиционным проектам и правовые аспекты. Теперь Российский экологический оператор может участвовать в инвестиционных проектах сроком не более 12 лет, а доходность инвестиций не должна быть ниже 5% годовых.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что у компании большой выбор инвестиционных инструментов, включая участие в уставных капиталах инвесторов и проектных компаний, предоставление поручительств по кредитам и займам, а также самих займов. Кроме того, РЭО предлагает финансирование инвестиционных проектов за счет средств от размещения своих облигаций. В своем обращении президент Российской Федерации призвал создать 400 новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Планируется, что общий объем инвестиций в отрасль до 2030 года составит 942 миллиарда рублей, включая 218 миллиардов рублей из федерального бюджета. На данный момент перспективный портфель Российского экологического оператора включает 113 проектов с общим объемом инвестиций около 300 миллиардов рублей. Были подписаны дорожные карты с 75 регионами Российской Федерации с детальным планом действий по реализации инвестиционных проектов. Реализация данного портфеля позволит создать 316 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами.
Напомним, что в октябре прошлого года Российский экологический оператор представил первый отчет об устойчивом развитии компании на период 2021–2022 гг. в рамках Российского экологического форума.
В июле 2021 года был создан экспертный совет по устойчивому развитию при Российском экологическом операторе, руководителем которого стала глава экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. Совет включает экспертов в области обращения с отходами, представителей бизнеса, научного сообщества и кредитных организаций. Главной задачей совета является разработка методик и стандартов для зеленого финансирования в области обращения с отходами, а также поддержка компаний в их ESG-трансформации.