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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

РЭО утвердил новую инвестиционную политику

РЭО утвердил новую инвестиционную политику

24 апреля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Совет по устойчивому развитию ППК «Российский экологический оператор» одобрил документы, связанные с политикой ответственного инвестирования, управления рисками, и инвестиционную декларацию компании.

По сообщению издания newsnn.ru, инвестиционная декларация определяет направления инвестдеятельности, включая приоритетные, требования к инвестиционным проектам и правовые аспекты. Теперь Российский экологический оператор может участвовать в инвестиционных проектах сроком не более 12 лет, а доходность инвестиций не должна быть ниже 5% годовых.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что у компании большой выбор инвестиционных инструментов, включая участие в уставных капиталах инвесторов и проектных компаний, предоставление поручительств по кредитам и займам, а также самих займов. Кроме того, РЭО предлагает финансирование инвестиционных проектов за счет средств от размещения своих облигаций. В своем обращении президент Российской Федерации призвал создать 400 новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Планируется, что общий объем инвестиций в отрасль до 2030 года составит 942 миллиарда рублей, включая 218 миллиардов рублей из федерального бюджета. На данный момент перспективный портфель Российского экологического оператора включает 113 проектов с общим объемом инвестиций около 300 миллиардов рублей. Были подписаны дорожные карты с 75 регионами Российской Федерации с детальным планом действий по реализации инвестиционных проектов. Реализация данного портфеля позволит создать 316 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, что в октябре прошлого года Российский экологический оператор представил первый отчет об устойчивом развитии компании на период 2021–2022 гг. в рамках Российского экологического форума.

В июле 2021 года был создан экспертный совет по устойчивому развитию при Российском экологическом операторе, руководителем которого стала глава экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. Совет включает экспертов в области обращения с отходами, представителей бизнеса, научного сообщества и кредитных организаций. Главной задачей совета является разработка методик и стандартов для зеленого финансирования в области обращения с отходами, а также поддержка компаний в их ESG-трансформации.

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