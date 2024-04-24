РЭО утвердил новую инвестиционную политику

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что у компании большой выбор инвестиционных инструментов, включая участие в уставных капиталах инвесторов и проектных компаний, предоставление поручительств по кредитам и займам, а также самих займов. Кроме того, РЭО предлагает финансирование инвестиционных проектов за счет средств от размещения своих облигаций. В своем обращении президент Российской Федерации призвал создать 400 новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Планируется, что общий объем инвестиций в отрасль до 2030 года составит 942 миллиарда рублей, включая 218 миллиардов рублей из федерального бюджета. На данный момент перспективный портфель Российского экологического оператора включает 113 проектов с общим объемом инвестиций около 300 миллиардов рублей. Были подписаны дорожные карты с 75 регионами Российской Федерации с детальным планом действий по реализации инвестиционных проектов. Реализация данного портфеля позволит создать 316 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами.