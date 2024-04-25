Донской парламент предложил новую федеральную инициативу по поддержке участников СВО

— Когда наши ребята возвращаются в гражданскую жизнь, они испытывают сложности при устройстве на работу. Многие из них хотели бы освоить новую профессию. Причем не важно какой у него статус — мобилизованный, доброволец или контрактник. Мы хотим, чтобы каждый из них мог получить дополнительное профессиональное образование или повысить свою квалификацию, — говорит председатель Законодательного собрания Ростовской области.