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Published Сегодня, 13:36

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Updated Сегодня, 13:38

Донской парламент предложил новую федеральную инициативу по поддержке участников СВО

Донской парламент предложил новую федеральную инициативу по поддержке участников СВО

25 апреля 2024, 13:36
Фото: Законодательное Собрание Ростовской области
Донской парламент выступил с инициативой, направленной на поддержку демобилизованных участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко (фракция «Единая Россия»).

По его словам, в новом законопроекте речь идет о квотировании рабочих мест для демобилизовавшихся участников СВО, а при необходимости о приоритетном праве получения дополнительного образования.

— В настоящее время у демобилизовавшихся по различным причинам бойцов СВО есть право вернуться на прежнее место работы. Но практика показывает, что, как правило, ветераны не желают работать на прежнем месте, а стремятся освоить другую специальность. Поэтому депутаты Законодательного собрания региона предлагают предусмотреть механизм квотирования рабочих мест для демобилизованных бойцов на федеральном уровне, — поясняет Александр Ищенко.

Парламентарий добавляет, что депутаты постоянно анализируют эффективность поддержки в отношении участников специальной военной операции и членов их семей.

— Когда наши ребята возвращаются в гражданскую жизнь, они испытывают сложности при устройстве на работу. Многие из них хотели бы освоить новую профессию. Причем не важно какой у него статус — мобилизованный, доброволец или контрактник. Мы хотим, чтобы каждый из них мог получить дополнительное профессиональное образование или повысить свою квалификацию, — говорит председатель Законодательного собрания Ростовской области.

Опираясь на предложения депутатов донского парламента, депутат Государственной Думы Екатерина Стенякина уже готовит текст данного законопроекта, который в скором времени будет внесен на рассмотрение нижней палаты Федерального Собрания.

Стоит добавить, что все меры поддержки участников СВО и членов их семей находятся на особом контроле депутатского корпуса Законодательного собрания нашего региона.

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