«Классика с аншлагом»: концерты на летней эстраде парка имени 1 мая в Ростове

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Например, в начале двадцатого века это был сад, позже ставший известным как парк имени 1 Мая. Сад располагался у границы между Ростовом и Нахичеванью, то есть рядом с межой, которая разделяла два этих города. А потому стал любимым местом встреч жителей Ростова и Нахичевани-на-Дону. В летнюю пору здесь играл оркестр, устраивались спектакли и концерты, приглашались знаменитые артисты-гастролеры.
Название 1 Мая парк получил в советские годы. Но также оставался любимым местом отдыха горожан. В двадцатые годы, как и в дореволюционные времена, на летней эстраде выступали известные артисты и певцы, в частности звезды советской эстрады Изабелла Юрьева, Лидия Русланова.
По данным «Донского временника» (Ростов-на-Дону. 1999. Стр. 113), в Ростове на эстраде Летнего сада Коммерческого клуба впервые выступала исполнительница русских народных песен Лидия Андреевна Русланова (1900−1973). Последний раз она на сцену вышла тоже в Ростове-на-Дону в 1973 году. Рассказывают, что этот концерт превратился в подлинный триумф всенародно любимой певицы.
У Руслановой был свой неповторимый стиль исполнения народных песен, которые она собирала всю жизнь. Советским слушателям очень нравилось, как она исполняла «Валенки», «Светит месяц». А еще Русланова одна из первых исполнила легендарную «Катюшу».
Особенно любили ростовчане Изабеллу Даниловну Юрьеву (1899−2000), ее называли «Мадам − вечный аншлаг». В 1937 году вышла пластинка Юрьевой с записью песни «Ты помнишь наши встречи», которая, как бы сейчас сказали, стала хитом.
Изабелла Юрьева прожила долгую, интересную и увлекательную жизнь. Она искренне, всем сердцем любила свой родной город Ростов-на-Дону, в котором родилась и к которому всегда объяснялась в любви.
Концертмейстер Юрьевой, тоже ростовчанин, Александр Сариев вспоминал, что Изабелла Даниловна могла на концерте, на котором присутствовали члены российского правительства, сказать: «Саша, расскажите, пожалуйста, нашим министрам, какие вкусные помидоры в Ростове. В Москве по вкусу я не могу отличить помидор от огурца. А вот в Ростове помидоры бесподобно вкусные».
После окончания Великой Отечественной войны на летней эстраде парка 1 Мая вновь начинают выступать известные советские музыканты, в частности, именно здесь гастролировал выдающийся скрипач, народный артист Армянской ССР, уроженец Нахичевани-на-Дону Авет Карпович Габриэлян.
Сегодня в это сложно поверить, но в те годы концерты классической музыки проходили с аншлагом. А поскольку артисты должны были быть ближе к народу, нести, так скажем, искусство в массы, то нередко и выступали они на летних площадках.
Скрипач Авет Габриэлян был очень любим и почитаем в Нахичевани-на-Дону. Жители этого района Ростова по праву им гордились как своим земляком. Его называли уменьшительно-ласкательно Аветик или наш Аветик.
Я помню, как мой папа с восторгом рассказывал мне о том, как он со своим отцом, моим дедушкой, ходил на концерт Авета Габриэляна и квартета имени Комитаса, который состоялся у нас в Ростове почти сразу после войны.
Кстати, именно Габриэлян был одним из организаторов первого армянского струнного квартета (впоследствии квартет имени Комитаса). Комитас − выдающийся армянский композитор, фольклорист, певец, хоровой дирижер, священник, общественный деятель и педагог.
Отрадно, что сегодня традиции проведения концертов на летней эстраде городского парка культуры и отдыха имени 1 Мая возрождаются. Вновь здесь проходят различные интересные мероприятия, ставятся спектакли, выступают артисты и певцы. Но это уже другая, хотя и не менее интересная и даже очень интересная, история.
Георгий Багдыков