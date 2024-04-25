«Классика с аншлагом»: концерты на летней эстраде парка имени 1 мая в Ростове

Например, в начале двадцатого века это был сад, позже ставший известным как парк имени 1 Мая. Сад располагался у границы между Ростовом и Нахичеванью, то есть рядом с межой, которая разделяла два этих города. А потому стал любимым местом встреч жителей Ростова и Нахичевани-на-Дону. В летнюю пору здесь играл оркестр, устраивались спектакли и концерты, приглашались знаменитые артисты-гастролеры.