Ищенко: Президент поставил задачи перед региональными и федеральными законодателями

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
На встрече Глава государства подчеркнул, что этот праздник — дань уважения традициям нашей государственности и законотворчества, истории становления и развития институтов народовластия.
— Хочу отметить конструктивное взаимодействие законодательных органов, партийных фракций с Правительством России, главами субъектов Федерации, деловым и экспертным сообществом. Это касается всех направлений — и экономики, и социальной сферы, и развития регионов, — сказал Владимир Путин.
По словам Президента, вопросом, объединяющим всех, является поддержка наших героев, семей ветеранов и участников специальной военной операции. Приняты важнейшие законодательные акты, созданы дополнительные правовые и социальные гарантии, которые необходимо и дальше совершенствовать, постоянно донастраивать с учетом конкретных жизненных ситуаций.
Как пояснил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, Совет законодателей объединяет депутатов федерального и регионального уровня в единую систему, а также обеспечивает принятие согласованных законодательных решений на уровне Государственной Думы и региональных парламентов.
— Выступая перед Советом законодателей Владимир Путин сформулировал главные задачи, которые должны решаться в согласованном темпе и согласованном порядке одновременно. Речь идет о поддержке наших героев — участников специальной военной операции и членов их семей. Президент отметил, что основные нормативные акты приняты и на федеральном, и на региональном уровнях, однако сохраняется необходимость их совершенствования и корректировки в зависимости от того, как на практике реализуются меры поддержки для участников спецоперации и членов их семей, — рассказал Александр Ищенко.
Спикер донского парламента добавил, что глава государства поставил несколько принципиально важных задач перед законодателями регионального уровня. Главные из них касаются реализации послания Президента Федеральному Собранию 2024 года.
Подводя итог, Александр Ищенко отметил, что глава государства сформулировал дальнейшие задачи, которые должны решаться одновременно на федеральном и региональном уровне: «В повестке развития задачи народосбережения, благополучия российских семей, укрепления суверенитета нашей страны, разработки новой модели оплаты труда специалистов бюджетной сферы, укрепления межнационального согласия, гражданского мира, словом, всё то, что отвечает ожиданиям и чаяниям наших избирателей».