Ищенко: Президент поставил задачи перед региональными и федеральными законодателями

Подводя итог, Александр Ищенко отметил, что глава государства сформулировал дальнейшие задачи, которые должны решаться одновременно на федеральном и региональном уровне: «В повестке развития задачи народосбережения, благополучия российских семей, укрепления суверенитета нашей страны, разработки новой модели оплаты труда специалистов бюджетной сферы, укрепления межнационального согласия, гражданского мира, словом, всё то, что отвечает ожиданиям и чаяниям наших избирателей».