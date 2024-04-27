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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Мосбиржа раскрыла схему по отмыванию денег с помощью Telegram

27 апреля 2024, 10:18
Организация, отвечающая за торговлю на Московской бирже, обнаружила возможную схему использования незаконных криптовалютных обменников для отмывания денег. Суть схемы заключается в том, что юридическое лицо приобретает акции плохо ликвидных компаний на бирже, а затем искусственно повышает их цену.

После этого акции передаются физическому лицу без реальной оплаты, а полученные деньги легально выводятся с брокерского счета, сообщает pravda.ru.

Для мониторинга подозрительной активности в Telegram и предотвращения возможной дестабилизации рынка Московская биржа использует нейросетевой анализ. Если будет доказано, что участники схемы совершали манипуляции на рынке с умыслом, им грозят уголовные наказания.

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