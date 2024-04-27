Мосбиржа раскрыла схему по отмыванию денег с помощью Telegram

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
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Updated Сегодня, 10:20
После этого акции передаются физическому лицу без реальной оплаты, а полученные деньги легально выводятся с брокерского счета, сообщает pravda.ru.
Для мониторинга подозрительной активности в Telegram и предотвращения возможной дестабилизации рынка Московская биржа использует нейросетевой анализ. Если будет доказано, что участники схемы совершали манипуляции на рынке с умыслом, им грозят уголовные наказания.