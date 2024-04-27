Мосбиржа раскрыла схему по отмыванию денег с помощью Telegram

Организация, отвечающая за торговлю на Московской бирже, обнаружила возможную схему использования незаконных криптовалютных обменников для отмывания денег. Суть схемы заключается в том, что юридическое лицо приобретает акции плохо ликвидных компаний на бирже, а затем искусственно повышает их цену.