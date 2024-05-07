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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:12

Очередная команда военнослужащих отправилась на полигоны ЮВО для боевого слаживания

Очередная команда военнослужащих отправилась на полигоны ЮВО для боевого слаживания

7 мая 2024, 14:10
Фото: donland.ru
На один из полигонов Южного военного округа для прохождения обучения и боевого слаживания отправилась очередная команда военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны РФ.

Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Как отметил заместитель главы региона, земляки будут проходить службу в именном подразделении Ростовской области.

— Каждый из них принял одно из самых важных в жизни решений: связать судьбу с армией России, с оружием в руках встать на защиту Родины, — подчеркнул Вадим Артемов.

Необходимые для подписания контракта и прохождения медкомиссии документы собрать ребятам помогли сотрудники пункта отбора по контракту, расположенного в Ростове-на-Дону по адресу: ул. Оганова, 22. Этот пункт работает постоянно, включая выходные и праздничные дни. Военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны, получают единовременную выплату МО РФ в размере 195 тысяч рублей. А с 1 апреля 2024 года граждане РФ, которые добровольно заключили в Ростовской области контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ на год и более, получают из областного бюджета разовую выплату в 700 тысяч рублей.

Военнослужащие именного подразделения дополнительно получат еще по 300 тысяч рублей, а их ежемесячное денежное довольствие составит минимум 210 тысяч рублей.

Вадим Артемов также посетил областной пункт отбора, ознакомился с работой врачебных комиссий и пообщался с дончанами, которые приняли решение подписать контракт.

Фото: donland.ru

Добавим, что в настоящее время на Дону реализуется 38 мер направленных на поддержку участников СВО и членов их семей.

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