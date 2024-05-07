Очередная команда военнослужащих отправилась на полигоны ЮВО для боевого слаживания

Необходимые для подписания контракта и прохождения медкомиссии документы собрать ребятам помогли сотрудники пункта отбора по контракту, расположенного в Ростове-на-Дону по адресу: ул. Оганова, 22. Этот пункт работает постоянно, включая выходные и праздничные дни. Военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны, получают единовременную выплату МО РФ в размере 195 тысяч рублей. А с 1 апреля 2024 года граждане РФ, которые добровольно заключили в Ростовской области контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ на год и более, получают из областного бюджета разовую выплату в 700 тысяч рублей.