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В новом парке «Левобережье» заработал светомузыкальный фонтан

В новом парке «Левобережье» заработал светомузыкальный фонтан

7 мая 2024, 09:09
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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ГК «ЮгСтройИнвест» в рамках тестовых и пусконаладочных работ за счет собственных средств запустила фонтан в новом парке квартала у реки «Левобережье».

В настоящее время новый фонтан работает в тестовом режиме. 143 водяных струи формируют различные композиции высотой до 4 метров на протяжении всей центральной аллеи парка. В темное время суток величественные каскады освещаются 160 светильниками, подчеркивая гармонию игры воды и света. Фонтан представляет собой целый комплекс, оборудованный по последнему слову техники. Здесь предусмотрено все, вплоть до автоматической очистки воды. Фонтанная галерея будет работать до октября.

Сегодня парк квартала у реки «Левобережье» находится на финальной стадии строительства. Общая готовность объектов, которые возводит компания «ЮгСтройИнвест» составляет порядка 80%. Уже готовы памп-трек, скалодром и скейт-парк. Созданы уникальные болотные сады. Заканчивается возведение амфитеатра и здания велопроката. Планируется строительство городских спортивных объектов.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Строительство Нового парка ГК «ЮгСтройИнвест» ведет одновременно с кварталом у реки «Левобережье», первым в этой части города. Новый микрорайон входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов «Губернаторская сотня Ростовской области».

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