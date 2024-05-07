В новом парке «Левобережье» заработал светомузыкальный фонтан

В настоящее время новый фонтан работает в тестовом режиме. 143 водяных струи формируют различные композиции высотой до 4 метров на протяжении всей центральной аллеи парка. В темное время суток величественные каскады освещаются 160 светильниками, подчеркивая гармонию игры воды и света. Фонтан представляет собой целый комплекс, оборудованный по последнему слову техники. Здесь предусмотрено все, вплоть до автоматической очистки воды. Фонтанная галерея будет работать до октября.