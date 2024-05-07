В новом парке «Левобережье» заработал светомузыкальный фонтан

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В настоящее время новый фонтан работает в тестовом режиме. 143 водяных струи формируют различные композиции высотой до 4 метров на протяжении всей центральной аллеи парка. В темное время суток величественные каскады освещаются 160 светильниками, подчеркивая гармонию игры воды и света. Фонтан представляет собой целый комплекс, оборудованный по последнему слову техники. Здесь предусмотрено все, вплоть до автоматической очистки воды. Фонтанная галерея будет работать до октября.
Сегодня парк квартала у реки «Левобережье» находится на финальной стадии строительства. Общая готовность объектов, которые возводит компания «ЮгСтройИнвест» составляет порядка 80%. Уже готовы памп-трек, скалодром и скейт-парк. Созданы уникальные болотные сады. Заканчивается возведение амфитеатра и здания велопроката. Планируется строительство городских спортивных объектов.
Строительство Нового парка ГК «ЮгСтройИнвест» ведет одновременно с кварталом у реки «Левобережье», первым в этой части города. Новый микрорайон входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов «Губернаторская сотня Ростовской области».