317 гектаров Ростова-на-Дону уже обработали от клещей

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
По словам Логвиненко, сухая, не дождливая погода, позволяет выполнять противоклещевую обработку городских территорий.
— Сегодня подрядчик работал на улице 3-ей Лазерной в районе мкр. Платовский, на участках в Темерницкой роще по улицам Орской и Каскадной, в Лелюшенковском парке по улице Думенко и на улице Панфиловцев от переулка Туапсинского до улицы Днепропетровской. Все работы проводились в рамках муниципального контракта. За день в общей сложности пройдено 15 гектаров, — пояснил Алексей Логвиненко.
Глава городской администрации донской столицы добавил, что в настоящее время для уничтожения насекомых используется вещество — цифокс, которое распределяют по поверхностям при помощи опрыскивателей и генераторов тумана. Вещество абсолютно безопасно как для человека, так и для животных.
Алексей Логвиненко отметил, что помимо городских лесов и рощ сейчас обрабатываются парки и скверы, а также кладбища и другие общественные пространства, включая места массового отдыха горожан. Вся дезинсекция выполняется на муниципальных землях по заявлениям граждан и предписаниям Роспотребнадзора.
В Ростове-на-Дону против клещей в текущем году планируют обработать территории площадью 592,5 га, что на 9% больше, чем в 2023 году.
Ранее RostovGazeta сообщала, что благодаря превентивной обработке городских территорий, число горожан, пострадавших от укусов клещей, сократилось в разы. Этот вопрос понимался и на планерном совещании в администрации Ростова-на-Дону. В Управлении благоустройства и лесного хозяйства с начала сезона была создана интерактивная карта, куда еженедельно наносятся места, где обработка уже проведена. В настоящее время это участки вдоль улиц Каскадной и Орской, Лелюшенковский лесопарк, Левобережная зона, частично Щепкинское урочище, участки Кумженской рощи, парк Авиаторов, балка Рябинина, частично роща СКА, Сосновый бор, Соловиная роща, территории Нового поселения, Левенцовка, территории городских лесов, прилегающих к Ростовскому морю, территории городских лесов по улице Золотистой, часть Александровской рощи. После акарицидных обработок проводится контроль их эффективности, который повторится через 15–20 дней.
Добавим, что с каждым годом площадь противоклещевой обработки городских территорий увеличивается. В 2022 году акарицидными обработками было охвачено 500 га городской территории, в 2023 году — 544 га, что почти на 9% больше, чем годом ранее. В текущем году планируется обработать 592,5 га, что на 9% больше по сравнению с показателем предыдущего года.
О том какие действия необходимо предпринять и куда обратиться при укусе клеща, можно узнать из памятки на сайте городской администрации.