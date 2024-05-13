317 гектаров Ростова-на-Дону уже обработали от клещей



Ранее RostovGazeta сообщала, что благодаря превентивной обработке городских территорий, число горожан, пострадавших от укусов клещей, сократилось в разы. Этот вопрос понимался и на планерном совещании в администрации Ростова-на-Дону. В Управлении благоустройства и лесного хозяйства с начала сезона была создана интерактивная карта, куда еженедельно наносятся места, где обработка уже проведена. В настоящее время это участки вдоль улиц Каскадной и Орской, Лелюшенковский лесопарк, Левобережная зона, частично Щепкинское урочище, участки Кумженской рощи, парк Авиаторов, балка Рябинина, частично роща СКА, Сосновый бор, Соловиная роща, территории Нового поселения, Левенцовка, территории городских лесов, прилегающих к Ростовскому морю, территории городских лесов по улице Золотистой, часть Александровской рощи. После акарицидных обработок проводится контроль их эффективности, который повторится через 15–20 дней.